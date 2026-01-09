Nato-kenraali vieraili itärajalla, ihastelee suomalaista sisua

Naton Euroopan-joukkojen komentaja (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR), kenraali Alexus G. Grynkewich, vieraili Suomessa 8.–9. tammikuuta. Kyseessä oli Grynkewichin ensimmäinen, suunnitelman mukainen työvierailu Suomeen. Vierailua isännöi Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola.

Vierailun ohjelmassa olivat ajankohtaisten teemojen käsittely erityisesti Suomen Nato-integraation näkökulmasta sekä käynti Kaakkois-Suomen rajavartiostossa.

– Suomen integroituminen Natoon on edistynyt nopeasti, ja suuntamme on selvä. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat liittyminen Norfolkin vastuualueelle yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa sekä Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoportaan ja eteentyönnettyjen joukkojen toiminnan käynnistyminen. Liittokunta on vahvasti läsnä alueella yhteisissä harjoituksissa, tilannekuvan jakamisessa ja suunnitteluyhteistyössä. Suomen kansallinen puolustuskyky ja kokonaisturvallisuus ovat vahva perustamme pelotteen ja yhteisen puolustuksen kehittämisessä, Jaakkola tiivisti keskustelujen sisältöä.

– Vierailuni Suomessa, mukaan lukien sen rajalla, syvensi ymmärrystäni siitä, miksi aika, tila ja voima ovat niin keskeisiä Suomelle ja Suomen puolustusvoimille, sekä siitä, miksi arktinen alue on niin tärkeä, sanoi Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraali Grynkewich.

– Se on myös minulle tärkeä.

– Suomen puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat vahvoja ja keskeinen osa maan kokonaisturvallisuutta sekä Naton pelotetta ja puolustussuunnitelmia. Oli kunnia vierailla heidän luonaan viimeisten kahden päivän aikana ja todistaa suomalaista ’sisua’, Grynkewich jatkoi.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja johtaa Naton sotilasoperaatioita ja toimii liittokunnan operaatiojohtoportaan (Allied Command Operations, ACO) komentajana. Liittokunnan operaatiojohtoporras vastaa Naton operaatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Operaatiojohtoporras on toinen Naton strategisen tason johtoportaasta. Liittokunnan transformaatiojohtoportaan (Allied Command Transformation, ACO) komentaja vieraili Suomessa joulukuussa.