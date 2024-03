Nato ja Ukraina aloittavat mittavan puolustushankintojen arvioinnin

Naton mukaan tällä viikolla Luxemburgissa järjestettävä konferenssi, merkitsee Naton kumppanuuden uutta vaihetta Ukrainan kanssa. Naton ja Ukrainan edustajat keskustelevat Ukrainan puolustushankintaprosessien modernisoinnista, jotta niistä tulee nopeampia, kestävämpiä ja läpinäkyvämpiä.

– Puolustushankintojen parantaminen on edelleen Ukrainan tärkein prioriteetti, ja Nato on sitoutunut auttamaan tässä prosessissa varmistaakseen, että se on sopusoinnussa liittoutuneiden parhaiden käytäntöjen kanssa. Nato jatkaa Ukrainan tukemista mahdollisimman suuressa määrin kaikissa vaiheissa, Naton tiedotteessa todetaan.

NATO-Ukraine Strategic Defense Procurement Review on osa puolustusliiton kokonaisvaltaista avustuspakettia eli vuonna 2016 käynnistettyä aloitetta, jolla tuetaan Ukrainan kykyä vahvistaa omaa turvallisuuttaan ja toteuttaa laaja-alaisia uudistuksia.

Katsauksen tarkoituksena on auttaa Ukrainaa uudistamaan puolustushankintajärjestelmäänsä ja mukauttamaan se Naton parhaiden käytäntöjen ja standardien kanssa.

– Sen suositukset edistävät suurempaa vastuullisuutta, avoimuutta ja yhteensopivuutta, mikä auttaa tasoittamaan tietä Ukrainan tulevalle liittouman jäsenyydelle, Nato sanoo.