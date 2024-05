Nato-amiraali sodasta: Meidän on otettava suurempia riskejä

Naton sotilaskomitean puheenjohtaja amiraali Rob Bauerin mukaan Ukrainassa taistellaan siitä, pystyvätkö Kiinan ja Venäjän kaltaiset autoritaariset maat muuttamaan maailmanjärjestystä.

– Ukrainan sodan lopputulos ratkaisee maailman kohtalon, Nato-amiraali sanoo ruotsalaisen Dagens Nyheterin haastattelussa.

Siksi Ukrainalle on Bauerin mukaan annettava lisää sotilaallista tukea, vaikka se heikentäisi hetkellisesti jäsenmaiden omia valmiuksia.

– Meidän on otettava suurempia riskejä oman valmiutemme suhteen. Tämä on viesti, joka minulla on puolustuspäälliköille, hän sanoo.

– Mutta tietysti meidän on käytävä ammattimaista keskustelua armeijan ja hallitusten välillä siitä, kuinka suuren riskin voimme ottaa.

Rob Bauer toivoo, että puolustusteollisuus saisi Euroopan unionilta ja maiden hallituksilta samanlaista vauhtia tuotantoon kuin lääketeollisuus koronapandemian aikana.

– He laittoivat paljon rahaa pöydälle ja sanoivat, että kehittäkää rokote tänään. Ei huomenna vaan tänään. Valtava määrä rahaa oli paras kannustin yksityiselle sektorille. Uskonkin, että voimme tehdä tämän uudelleen puolustusteollisuuden kanssa, hän toteaa.

Amiraali on vakuuttunut Ukrainan voitosta, jos maata tuetaan.

– Mitään Venäjän strategisista tavoitteista ei ole saavutettu tässä sodassa. Hallitus pysyy paikoillaan Ukrainassa. Heillä ei vieläkään ole Kiovaa. Heillä ei ole vieläkään myöskään Donbassin aluetta. He ovat epäonnistuneet monella tapaa, eikä se tietenkään ole hyvä juttu kotiyleisölle, hän viittaa venäläisten mielialoihin.