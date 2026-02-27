Nasima Razmyar HS:lle: SDP:n sisäisen taistelun on loputtava

SDP:n sisäisen taistelun on loputtava, sanoo puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar Helsingin Sanomille viitaten läpi vaalikauden jatkuneisiin nimettömiin vuotoihin medialle.

Osa SDP:n nimettöminä esiintyvistä kansanedustajista on arvostellut puheenjohtaja Antti Lindtmania ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppuraista. Sdp-lähteet syyttivät Tuppuraista asiattomasta käytöksestä häirintäkohun keskellä.

Razmyarin mielestä aidosti vakavat esiin nousseet tapaukset avustajien huonosta kohtelusta sekoittuivat puolueen sisäiseen valtataisteluun.

– Onhan se surullista ja valitettavaa, jos tällaisesta asiasta aletaan sivuraiteelta tehdä valtapolitiikkaa ja horjuttaa puoluetovereita, hän sanoo HS:lle.

– Meillä on gallupeissa 25 prosentin kannatus. En tiedä, kuka on sellainen valtapoliitikko, jolla on tällaisessa tilanteessa energiaa horjuttaa toisten asemaa. Sdp:n oikeat vastustajat ovat muissa puolueissa.

Razmyarin mielestä myös puoluejohto olisi kuitenkin voinut hoitaa sisäisiä jännitteitä paremmin. Ryhmän sisäisiä erimielisyyksiä on ollut esimerkiksi välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetusta laista, Ottawan sopimuksesta irtautumisesta ja velkajarrusta.

Hänen mukaansa puoluejohto on ajoittain yrittänyt vääntää liikaa ryhmää yksimieliseksi. Razmyar on hetkittäin ollut avoimesti eri mieltä Lindtmanin ja Tuppuraisen kanssa.