Nasalta yllätysmuutos kuulennoille

Yhdysvaltojen avaruusvirasto Nasa on ilmoittanut yllättävästä muutoksesta Artemis-kuuohjelmassaan, CNN uutisoi. Nasa aikoo suorittaa kaavailtua enemmän avaruuslentoja ennen lopullista Kuuhun laskeutumista vuonna 2028. Artemis-ohjelman alati muuttuvat aikataulut herättävät arvostelijoissa päilyjä, yhdysvaltalaiskanava kertoo.
Nasan johtaja Jared Isaacmanin mukaan tavoitteena on peräti kaksi miehitettyä Kuulentoa vuonna 2028. Ohjelman tämä osuus tunnetaan muutosten jälkeen nyt nimellä ”Artemis IV”.
Isaacman muistuttaa, että ensimmäistä miehitettyä Kuulentoa edelsi monien vuosien ja vaiheiden työ.
Nasa on myös lykännyt ohjelman seuraavaa, ”Artemis II”-vaihetta helmikuulta huhtikuuhun. Tavoitteena on lähettää neljä astronauttia Kuun kiertoradalle. Uusi ”Artemis III”-vaihe koostuu suunnitelman mukaan taas harjoituslennoista matalalla Maan kiertoradalla vuonna 2027.
Aikataulujen lisäksi huolta herättävät myös ohjelmassa havaitut tekniset riskit. Skeptikoiden mukaan Kuulaskeutujat eivät ole toimintakunnossa vielä vuonna 2028.