Näpistykset huolettavat – ”tilaamme kuvassa olevan auton”

Kuopiolaisen K-market Pirtin kauppias Keijo Ollikainen on huolissaan joidenkin lasten ja nuorten käyttäytymisestä kaupassa. Hän ottaa asian puheeksi julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Kauppias toivoo, että kotona keskusteltaisiin lasten kanssa siitä, miten kaupassa tulee käyttäytyä.

– Jos jotain haluamaasi tuotetta et haluakaan ostaa, niin viethän sen takaisin samaan paikkaan mistä sen otit etkä jätä lojumaan minne se ei kuulu.

Kauppias muistuttaa, että myynnissä olevien tuotteiden ottaminen hyllystä maksamatta niitä tunnetaan paremmin nimellä näpistys.

Näpistykset eivät valitettavasti ole harvinaisia. Ollikainen kertoo, että hänen työpöydällään on jälleen useita näpistysepäilyjä tältä alkaneelta lukuvuodelta.

– Jos tekijät eivät vapaaehtoisesti pikimmiten tule selvittämään tekojaan niin joudumme tilaamaan kuvassa olevan auton vierailulle kaupalle asioiden selvittämiseksi, Ollikainen kirjoittaa viitaten julkaisussaan olevaan poliisiauton kuvaan.

Kauppiaan mukaan poliisilla lienee isompiakin rikoksia selvitettävänään. Siksi hän toivookin, että näpistykset saataisiin jatkossa ennaltaehkäistyä yhteispelillä vanhempien ja koulujen kanssa.

Lopuksi kauppias toteaa, että suurin osa lapsista ja nuorista käyttäytyy kaupassa mallikelpoisesti.

Toivon positiivisen esimerkin ja hyvän, rehellisen käytöksen kuuluvan jokaisen lapsen ja nuoren arkeen, Ollikainen päättää kirjoituksensa.