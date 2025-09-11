Nämä ovat ylihinnoitellun asunnon sudenkuopat, välittäjältä karu muistutus

Liian korkea hintapyyntö kostautuu asunnon myynnissä. Se vähentää välittäjien mukaan asunnon kiinnostavuutta, karkottaa potentiaalisia ostajia, pidentää myyntiaikaa ja johtaa usein lopulta odotettua alhaisempaan kauppahintaan.

Sp-Koti Espoo Tapiolan yrittäjä Carl Michael Hatanmaa korostaa oikean hinnoittelun merkitystä.

Hatanmaan mukaan myyjän toiveesta ylihinnoitellut kohteet vanhenevat nopeasti markkinoilla ja niiden kauppahinnat jäävät usein välittäjän alkuperäistä hinta-arviota alhaisemmiksi.

– Parhaiten käyvät kaupaksi halutuilla asuinalueilla sijaitsevat kohteet, joiden pyyntihinnoissa on huomioitu realistisesti asuntojen tämänhetkinen hintataso. Asuntojen hinnat ovat laskeneet kaikkialla pääkaupunkiseudulla, myös vetovoimaisilla arvoalueilla, sanoo Hatanmaa tiedotteessa.

Hän jatkaa, että asuntojen hinnat lähtevät jollakin aikavälillä jälleen nousuun, mutta milloin, sitä ei kukaan tiedä. Voi mennä pitkäkin aika ennen kuin asunnon myynnissä voi jälleen saada itselle merkittävää hyötyä.

– Tämän päivän hinnat liikkuvat keskimääräisesti vuosien 2013–2018 tasolla. Asunnoista ei saa nyt millään alueilla lähellekään vuoden 2021 hintoja, Hatanmaa muistuttaa.

– Ostajat eivät myöskään ole kiinnostuneita kohteista, joissa on paljon tinkimisen varaa. Ylihinnoittelulla pilataan kohteen mahdollisuus käydä nopeasti ja tämänhetkiseen markkinahintaan kaupaksi.

Hatanmaan mukaan myyntiin tulevat asunnot saavat portaaleissa suurimmat katsojaluvut heti julkaisunsa jälkeen. Kodin ostamista tai vaihtamista suunnittelevilla on hakuvahdit, ja he tutustuvat heti alkumetreillä myyntiin tulleisiin uusiin kohteisiin. Jos kohteen hintapyyntö on liian korkea, se jää roikkumaan portaaleihin.

– Kohteet vanhenevat nopeasti, ja ihmiset alkavat miettiä, että siinä on oltava joku vika kun se ei käy kaupaksi, toteaa myös Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

– On melkeinpä sääntö kuin poikkeus, että ylihinnoiteltu kohde myydään lopulta halvemmalla kuin mikä on ollut välittäjän arvio sen arvosta. Jos myyjä on halunnut pyytää asunnosta välittäjän hinta-arviota 50 000 euroa enemmän, hän on lopulta hävinnyt toteutuneessa kauppahinnassa lähes sen verran, Rantanen vertailee.