Nämä ovat yleisimmät haittaohjelmat

Suomen yleisin haittaohjelma on pankkitroijalainen Ramnit, kertoo tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimustoiminnasta vastaava Check Point Research (CPR) heinäkuun haittaohjelmakatsauksessaan.

Ensimmäisen kerran haittaohjelma löydettiin vuonna 2010. Ramnit varastaa verkkoistuntojen tiedot, jolloin sen toimijoilla on mahdollisuus varastaa uhrin käyttämien palvelujen tilitiedot, mukaan lukien pankkitilit sekä yritysten ja sosiaalisten verkostojen tilit.

Toiseksi yleisin haittaohjelma Suomessa on pankkitroijalainen Emotet. Se on kehittynyt, itsestään leviävä haittaohjelma, jota käytetään pääasiassa muiden haittaohjelmien levittämiseen. Se väistelee virustutkia ja poistoyrityksiä sekä pystyy leviämään sähköpostiliitteiden ja -linkkien kautta.

Maailmanlaajuisesti Emotet on yleisin haittaohjelma. Raportin mukaan Emotetin globaali esiintyvyys on 50 prosenttia pienempi kuin edellisenä kuukautena. Heikentyneen esiintyvyyden takana on mahdollisesti kesälomakausi, kuten aiemminkin on havaittu. Emotet kehittyy silti jatkuvasti ja uusien ominaisuuksiensa myötä se kykenee nyt myös esimerkiksi varastamaan luottokorttitietoja.

Heinäkuussa kolmanneksi yleisin haittaohjelma Suomessa oli roskaposteihin liitettyjen Microsoft Office-asiakirjojen kautta leviävä Remcos. Neljänneksi yleisin haittaohjelma oli NJRat. Se on etäohjaustroijalainen, jonka uhreina on ollut valtiollisia toimijoita ja organisaatioita.

Muita yleisimpiä haittaohjelmia heinäkuussa olivat muun muassa luvattoman etäkäytön mahdollistava Zegost, järjestelmätietoja luvattomasti keräävät Kryptik, Revenge RAT ja GhOst.

Emotetin jälkeen maailman yleisimmät haittaohjelmat ovat käyttäjän tietoja luvattomasti keräävä Formbook sekä kryptovaluutan louhija XMRig.

CPR:n mukaan maailman yleisin mobiilihaittaohjelma on palveluna myytävä AlienBot-niminen Android-järjestelmille suunnattu haittaohjelma. Se sallii hyökkääjän ujuttaa pankkisovelluksiin haitallista koodia, jolloin hyökkääjä saa pääsyn uhrin tileille ja lopulta koko laitteen hallinnan.

Toiseksi yleisin mobiilihaittaohjelma on pankki- ja etäkäyttötroijalainen Anubis, joka myös on suunnattu Android-puhelimiin. Kiristysohjelmaominaisuuksillakin varustettu Anubis kykenee tallentamaan myös ääntä ja näppäinpainalluksia. Sitä on havaittu sadoissa Google Storen sovelluksissa.

Kolmanneksi yleisin haittaohjelma matkapuhelimissa on pankkihaittaohjelma MaliBot. Sen kohteena ovat olleet Android-käyttäjät Espanjassa ja Italiassa. Ohjelma naamioituu kryptovaluutan louhintasovelluksiksi eri nimillä ja varastaa taloudellisia tietoja, kryptolompakoita ja muita henkilökohtaisia tietoja