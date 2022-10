Nämä maat tukivat Venäjää YK:n äänestyksessä

YK:n yleiskokous on hyväksynyt ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, joka tuomitsee Venäjän yritykset liittää neljä Ukrainan aluetta itseensä.

Päätöslauselmaa kannatti 143 maata. Kiina ja Intia sekä 33 muuta maata pidättäytyivät äänestämästä.

Venäjän lisäksi päätöslauselmaa vastaan äänestivät Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Syyria ja Nicaragua.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Twitterissä päätöslauselman puolesta äänestäneitä maita.

– Maailma sanoi sanottavansa – Venäjän liitosyritykset ovat arvottomia, eivätkä vapaat kansakunnat koskaan tunnusta niitä, hän tviittasi.

Grateful to 143 states that supported historic #UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the UN Charter". The world had its say – RF’s attempt at annexation is worthless & will never be recognized by free nations. 🇺🇦 will return all its lands pic.twitter.com/FupYPfZz8M

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022