– Maat, kuten Iran, Valko-Venäjä ja Pohjois-Korea, ovat edelleen johtavia Venäjän avustamisessa. Lisäksi jotkin Neuvostoliitosta eronneet maat osallistuvat korkean teknologian komponenttien tuontiin nykyaikaisten aseiden ja sotatarvikkeiden valmistukseen Venäjälle, Ukrainan puolustusvoimien pääesikunnan varaoperaatiopäällikkö, prikaatikenraali Oleksiy Hromov sanoo Ukrinformin haastattelussa.

Samalla hän toteaa, että on mahdollista, että yhteistyö myös Venäjän ja Kiinan asevoimien välillä jatkuu.

– Toisaalta heikentynyt Venäjä on tae Moskovan taipuisuudesta Kiinan politiikkaan, eli Venäjän kansainvälisen ja sotilaallisen toiminnan puitteet kohtaavat Kiinan edut. Toisaalta Peking on kiinnostunut tutkimaan Venäjän taistelukokemusta, jonka se on saanut vastakkainasettelussa länsimaisten järjestelmien ja aseiden kanssa, prikaatikenraali selitti.

Hromov korosti, että Kiinalla on ensisijaisesti kunnianhimoisia taloudellisia etuja sekä Amerikassa että Afrikassa.

– Tällaisissa olosuhteissa Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden paraneminen voi hidastaa Kiinan ja Venäjän sotilaallisen yhteistyön vauhtia, lisäsi.