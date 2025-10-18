Nämä lentoyhtiöt tuovat takaisin ilmaisia tuotteita

Useat lentoyhtiöt ympäri maailmaa ovat vähentäneet tai lopettaneet kokonaan lentolipun hintaan kuuluvien tuotteiden jakamisen.
Esimerkiksi maksuttomat alkoholijuomat ovat pitkälti kadonneet economy-luokan matkustajilta.
Nyt maailmalla on nähtävissä pienimuotoinen vastatrendi, kertoo brittilehti The Telegraph.
Esimerkiksi kanadalainen lentoyhtiö Air Canada on aloittanut juomatarjoilun kaikilla lennoillaan myös economy-luokassa. Aiemmin lipun hintaan kuului juoma vain pitkän matkan lennoilla.
Euroopassa alankomaalainen lentoyhtiö KLM on myös palauttanut juomatarjoilun kaikille lennoille. Käytäntö oli lopetettu koronapandemian aikana, ensin hygieniasyiden varjolla. Pandemian loputtua juomatarjoilu ei palannut takaisin.
Nyt yhtiön lennoilla lipun hintaan kuuluu jälleen lasi viiniä tai appelsiinimehua.
Yhdysvaltalaisyhtiö American Airlines ei ole missään vaiheessa lopettanut juomatarjoilua lennoillaan. Nyt yhtiö aloittaa toisen maksuttoman juoman tarjoamisen pitkän matkan lennoillaan.
Myös matkan aikaiseen viihteeseen panostetaan entistä enemmän. Brittiläisyhtiö Virgin Airlines tarjoaa kaikille matkustajille langattoman internetyhteyden lennon aikana ensi vuodesta alkaen. Aiemmin nettiyhteys on ollut maksullinen.
Myös penkkeihin integroitu viihdejärjestelmä on kokenut monessa yhtiössä muutoksia. Lentoyhtiöt ovat solmineet sopimuksia mediajättien kanssa tarjotakseen matkustajille entistä laajemman valikoiman elokuvia, sarjoja ja urheilua.
The Telegraphin mukaan erilaisten maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tuominen takaisin valikoimaan on osa perinteisten lentoyhtiöiden yritystä kilpailla matkustajista halpalentoyhtiöiden kanssa.