Lentoyhtiöt voivat joutua perumaan kaukolentojaan jo huhtikuusta lähtien

Lentoyhtiöitä on varoitettu, että niille on tulossa polttoainepulaa huhtikuusta alkaen, mikä voi johtaa lentojen peruutuksiin pitkän matkan kohteisiin jopa jo pääsiäislomien aikaan. Öljytuotteiden välittäjät ennakoivat pulaa lentopolttoaineissa, jos Hormuzinsalmi pysyy kiinni tulevina viikkoina samalla, kun polttoainevarastot hupenevat.
Tällä viikolla Vietnam ehti ensimmäisenä varoittaa mahdollisista lentojen peruutuksista huhtikuusta alkaen, kun Kiina ja Thaimaa ilmoittivat, että ne pysäyttävät polttoaineiden viennin ylläpitääkseen omia varastojaan.
Tulevina päivinä odotetaan monen muun maan seuraavan esimerkkiä. Öljyalan asiantuntijat varoittavat, että lentoyhtiöiden voi olla pakko lakata lentämästä joihinkin kaukokohteisiin, koska sieltä ei välttämättä saada enää polttoainetta paluulentoihin.
Lentopolttoaineiden hinnat ovat viime päivinä käyneet huippulukemissa Euroopassa, lähes kaksi kertaa korkeammalla kuin ennen Iranin konfliktia. Lentopolttoaineet ovat kallistuneet merkittävästi enemmän kuin raakaöljy. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA myöntää, että konflikti on paljastanut ”syvän haavoittuvuuden lentopolttoaineiden huoltovarmuudessa”.
– Eurooppa on yksi haavoittuvimmista alueista, koska 25–30 prosenttia sen lentopolttoaineista tulee Persianlahden maista. Yhtäkkinen laivakuljetuskapasiteetin poistuminen ja vakuutusmaksujen jyrkkä nousu ovat kiristäneet [lentopolttoaineiden] saatavuutta ja kasvattavat huolta pulasta, kertoo IATA.
Energiaan, infrastruktuuriin ja kuljetuksiin keskittyneen lakifirman Watson Farley & Williamsin mukaan jalostamojen kyky globaalisti jatkaa lentopolttoaineiden jalostamista ja polttoaineiden toimituksia vähenee.
– Jos lentoasemien ja -yhtiöiden polttoainevarastot tyhjenevät, yhtiöt eivät pysty tankkaamaan koneitaan, jolloin ne joutuvat vähentämään toimintaansa. Tällä voi olla kauaskantoiset seuraukset, varoittaa Watson Farley & Williamsin raportti.
Lentoyhtiöt ymmärrettävästi seuraavat tilannetta. Suurin huolenaihe on pitkän matkan operaattoreilla sekä Afrikan ja Kaukoidän lentoyhtiöillä.
Jos polttoaineen saatavuus on epävarmaa jollain alueella, mikään lentoyhtiö ei halua ottaa riskiä lentää sinne pystymättä tankkaamaan määränpäässä. On aina parempi perua lento kuin jättää kone matkustajineen jumiin johonkin kaukokohteeseen.
Vaikka konflikti päättyisi huomenna, tilanteen normalisoituminen voi asiantuntijoiden mukaan viedä jopa puoli vuotta.