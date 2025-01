Nämä kolme virhettä voivat vaarantaa yritysten toiminnan jatkuvuuden

Viime vuosi oli konkurssien osalta synkkä. Yritysten toiminnan jatkuvuutta vaarantaa etenkin liian myöhäinen reagointi heikentyneeseen tilanteeseen, muistuttaa Suomen Tilintarkastajat ry tiedotteessa.

Tuore tilintarkastajabarometri perustuu tilintarkastajien arvioihin asiakkaidensa taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kyselyn mukaan toimialojen liiketoiminnan edellytykset heikentyivät viime vuonna. Investoinnit ja henkilöstömäärät ovat pienentyneet lähes kaikilla toimialoilla. Toimialoista ovat eniten kärsineet rakennusala ja taiteet, viihde ja virkistys.

Tilintarkastajien mukaan yritysten toiminnan jatkuvuuden vaarantumiseen vaikuttaa tyypillisimmin kolme virhettä.

Ensinnäkin johdossa ollaan liian optimistisia näkemään todellista tilannekuvaa. Toiseksi korjaavat toimenpiteet aloitetaan, kun on jo liian myöhäistä. Kolmanneksi yrityksessä ei laadita suunnitelmaa toiminnan pelastamiseksi.

Tilintarkastajat ovat varovaisen optimistisia alkavasta vuodesta, muun muassa korkojen laskun vuoksi.

Tilintarkastajat muistuttavat, että jos yrityksen toiminnan jatkuvuus alkaa olla vaakalaudalla, on viimeistään tuolloin syytä ryhtyä välittömästi toimeen.

Tilintarkastajat kehottavat yritysjohtoa laatimaan ennusteet ja suunnitelmat, miten haastavasta tilanteesta päästään ulos. Lisäksi yrityksen on varmistettava rahoituksen riittävyys, joka on jatkuvuuden ehdoton edellytys. Edelleen toimintaa tulee fokusoida liiketoiminnan kannalta olennaiseen ja karsia ylimääräiset kulut.

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yli 100000 yrityksen tilinpäätöksen sekä tekevät muita korkeaa osaamista edellyttäviä toimeksiantoja yrityksille. Barometri tarjoaa poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuvan näkemyksen suomalaisten yritysten talouden tilasta ja kehityksestä. Tilintarkastajat ovat yrityksistä riippumattomia, joten barometri on objektiivinen näkymä yritysten tilaan.

Vuosittain julkaistava tilintarkastajabarometri on tehty vuodesta 2019 alkaen. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta ja sen otos on kerätty aikavälillä 8.11.- 8.12.2024. Kyselyyn vastasi 242 tilintarkastajajäsentä ja vastausprosentti on 22.