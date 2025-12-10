Nämä kohteet ovat nyt murtovarkaiden suosiossa

Kun talvi ja joulunajan lomat lähestyvät, monet suunnittelevat matkaa vapaa-ajan asunnolleen. On huomattavasti mukavampi saapua perille, kun tietää kaiken olevan kunnossa. Samaan aikaan vapaa-ajan asuntojen varustelutaso on noussut ja ne voivat olla pitkiäkin jaksoja tyhjillään, mikä lisää murtojen riskiä ja voi kuluttaa energiaa, jos rakenteet tai järjestelmät eivät ole kunnossa.

Avain- ja lukkovalmistaja Abloyn kotiratkaisujen projektimyyntipäällikkö Tapani Alanko muistuttaa tiedotteessa, että vapaa-ajan asunnon turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota loppuvuodesta. Erityisesti nyt, kun moni suuntaa joulunviettoon.

– Murrot keskittyvät usein alueittain, ja syrjäinen sijainti antaa tekijöille aikaa. Kun vapaa-ajan asunnon perusturvallisuus on kunnossa, sinne on huolettomampi palata – oli edessä sitten joulunvietto tai viikonloppuloma, Alanko sanoo.

Hän antaa viisi käytännöllistä vinkkiä, joiden avulla vapaa-ajan asunnon omistaja voi suojata omaisuuttaan ja säästää energiaa talven aikana.

1. Perusasiat kuntoon – ovet ja lukitus ratkaisevat

Turvallisuus alkaa perusasioista. Ovien ja ikkunoiden täytyy lukittua kunnolla ja rakenteiden on oltava ehjiä. Vanhat tai heikkokuntoiset lukot voivat antaa periksi pelkällä ruuvimeisselillä, jos ovi ei istu tiukasti karmissa tai vastarauta on löystynyt.

– Lukko ei saa irrota tai vääntyä helposti. Samalla kannattaa tarkistaa, että saranat ja vastaraudat ovat ehjät ja että ovi sulkeutuu kunnolla, Alanko neuvoo.

2. Älylukitus ja hälytysjärjestelmä lyhentävät reagointiaikaa

Perinteisesti murto huomataan vasta, kun vahinko on jo tapahtunut. Tällöin mökki voi jäädä pitkäksi aikaa ovi tai ikkuna auki. Siksi älylukitus tai hälytysjärjestelmä on hyvä ratkaisu, sillä se voi ilmoittaa omistajalle puhelimeen heti, jos pihalla havaitaan liikettä tai jos ovea avataan.

– Reaaliaikainen tieto auttaa toimimaan nopeasti. Naapuri tai tien auraaja voi käydä tarkistamassa tilanteen, ja poliisin saa paikalle ennen kuin vahinkoa ehtii syntyä, Alanko kertoo.

Järjestelmät voidaan yhdistää myös kameravalvontaan, jolloin asunnon tilanne näkyy puhelimesta reaaliajassa.

3. Yhteistyö naapurien kanssa lisää turvallisuutta

Ympärivuotiset asukkaat ja naapurit ovat tehokas apu murtoriskin vähentämisessä.

– Valveutunut naapuri on usein paras turvakeino. Kun yhteystiedot on vaihdettu ja poikkeavat liikkeet huomataan, tieto kulkee nopeasti, Alanko sanoo.

4. Lukittu portti ja elävän näköinen piha karkottavat varkaita

Jos vapaa-ajan asunnolle johtavalla tiellä on portti, sen lukitseminen karsii suuren osan varkausyrityksistä.

– Harva lähtee tarpomaan lumihankeen nähdäkseen, onko tien päässä kiinteistö vai metsätie. Useimmat valitsevat kohteen, jonne pääsee autolla perille asti, Alanko toteaa.

Myös pihan yleisilme kertoo, että paikalla käydään: aurausjäljet ja palavat pihavalot viestivät aktiivista käyttöä.

5. Tiiviit rakenteet säästävät energiaa ja suojaavat mökkiä

Osasta vapaa-ajan asunnoista voivat puuttua ovitiivisteet kokonaan. Jos ovet ja ikkunat vuotavat, kylmä pääsee sisään ja lämpö karkaa ulos – ja kosteus voi vahingoittaa rakenteita.

– Rakennuksen peruslämpö kannattaa pitää päällä, jotta rakenteet pysyvät kuivina. Samalla on tärkeää, että tiivisteet ovat kunnossa – muuten energiaa ja rahaa menee harakoille, Alanko muistuttaa.

