Näkökulma: Punavihreiden huuto jo alkoi, vaikka hallitusta ei edes ole

”Pitää mennä yli sata vuotta taaksepäin historiassa kansakuntamme synkimpään vuoteen 1918, että löytyy yhtä oikeistolainen hallitus kuin mitä Petteri Orpo nyt lähtee muodostamaan.”

”…mukana on myös perusrasistit.”

”…nyt tarvitaan vastarintaa.”

”…kaikkien on syytä lähteä marssimaan punalippujen kanssa sysimustaa oikeistohallitusta vastaan.”

Muun muassa näin värikkäin sanakääntein latasi vasemmistoliiton pitkän linjan vaikuttaja ja entinen puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki hallitusneuvotteluihin vasta lähtevistä puolueista Facebookissa.

Arhinmäki ei ole ollut jyrkässä retoriikassaan yksin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ehti jo povaamaan ”kovia aikoja työntekijöille, sairaille ja vanhuksille, Suomen pitkälle linjalle ihmisoikeuksien vahvistamisessa sekä Suomen luonnolle”.

Saramo ja vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo sanoivat Iltalehden videohaastattelussa, että ”meininki tulee olemaan vielä karumpaa” kuin keskustan Juha Sipilän hallituksen aikana.

Myös SDP:stä on ammuttu heti kovilla.

Puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen totesi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon valinneen ”oikeistokonservatiivisen suunnan, joka lupaa kylmää kyytiä Suomelle ja suomalaisille”.

Suomesta tulee nyt Mäkysen mukaan sulkeutuva ja sisäänpäin kääntyvä, kun kokoomus pääsee toteuttamaan hänen mukaansa sille ”ideologisesti tärkeät suuret leikkaukset palveluihin ja sosiaaliturvaan”. Siis muka leikkaamaan silkasta leikkaamisen ilosta.

Hieman vastaavaa ryöpytystä on tullut myös vihreiden johdosta. Puolueen väistyvä puheenjohtaja Maria Ohisalo varoitti ”oikeistokonservatiivisesta hallituksesta” ja ”luultavasti kylmästä kyydistä ihmisille ja ympäristölle”. Tiedotteessaan Ohisalo pohti jo, onko edessä jopa u-käännös Suomen EU-, maahanmuutto- tai ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa.

SDP:n johto on myös antanut ymmärtää, ettei kokoomus ole edes halunnut neuvotella puolueen kanssa. Mediatietojen ja Verkkouutisten käymien taustakeskustelujen perusteella tämä ei pidä paikkaansa. Haluttomuus neuvotteluihin ja kompromisseihin on löytynyt pikemminkin SDP:n päästä. Kuten demarilähde kuvaili IL:lle, haluaa SDP-johtaja Sanna Marin ”lähinnä näyttää keskisormea Orpolle”.

Tässä kontekstissa demarien viljelemät vihjailut siitä, kuinka hienoa politiikkaa he olisivat hallituksessa olleet valmiita kokoomuksen kanssa tekemään, ovat lähes irvokkaita.

Vai miltä kuulostaa Matias Mäkysen haukkuketjuunsa Twitterissä leipoma siirappi:

– SDP on tarjonnut tasapainoista hallitusvaihtoehtoa, jossa talous tasapainotetaan oikeudenmukaisesti ja suhdanteet huomioiden samalla, kun vahvistetaan Suomen kasvua ja kansainvälisyyttä.

Eduskunnassa kuullun perusteella tällainen tulkinta SDP:n ja kokoomuksen keskusteluista vaatii suorastaan poikkeuksellista kieputusta.

Häviäjiä ovat suomalaiset

SDP:n äänenkannattaja Demokraatin vastaava päätoimittaja Petri Korhonen penää tänään perjantaina julkaistussa kirjoituksessaan tulevalta hallitukselta ja oppositiolta käytöstapoja ja älyllistä rehellisyyttä. Korhosen mielestä oppositiolta vaaditaan rohkeutta olla menemättä halpaan populismiin.

Kirjoituksen sanoma on helppo allekirjoittaa. Väistyvän hallituksen eturivin poliitikkojen avaaman pelin perusteella tällaista voi kuitenkin olla turha odottaa.

Jos totta puhutaan, eivät nyt kauhukuvana esiin nostetut Juha Sipilän hallituksen aikana tehdyt kilpailukykysopimuksen ja aktiivimallin kaltaiset ratkaisut olleet silloisten talouden realiteettien valossa lopulta kovinkaan jyrkkiä. Sipilän hallituksen talouspäätösten positiivisista vaikutuksista sai myös nauttia tämäkin hallitus.

Tästä huolimatta huuto oli tuolloin valtavaa. Moni rakenneuudistuksia nyt ajava poliitikko muisteleekin yhä kauhulla opposition ja ay-liikkeen silloista retoriikkaa. Vai miltä kuulostaa SDP:n Antti Rinteen kansalaispalautteesta aikanaan nostama ”niskalaukaus” -kommentti aktiivimallista?

Vielä vähemmän jyrkiltä Sipilän ajan uudistukset näyttävät, kun katsotaan virkamiesarvioita Suomen nykytilasta. Valtion korkomenot ovat järkyttävässä kasvussa ja tulevan hallituksen on löydettävä ratkaisu Sanna Marinin hallitukselta perityn noin 10 miljardin euron vuotuisen alijäämän umpeen kuromiseen. Suomi kärsii myös kroonisesta työvoimapulasta eikä tuottavuus ole pahemmin kehittynyt.

Valtiovarainministeriön maaliskuun meno- ja rakennekartoituksen mukaan julkista taloutta on sopeutettava seuraavan kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdekeällä miljardilla eurolla.

Sopeutuksen toteuttaminen tulee vaatimaan kovia ja nopeita päätöksiä. Niistä uhkaa tulla kuitenkin vielä kokoaankin vaikeampia, jos nyt neuvotteluihin lähtevään hallituspohjaan suhtaudutaan todennäköisen tulevan oppositiojohdon puolelta suoranaisina lahtareina jo ennen kuin hallitusta on ehditty muodostaa.

Irvokkainta tällaisessa retoriikassa on, ettei se vastaa poliitikkojen todellisia suhteita. Eduskunnassa vasemmiston ja oikeiston edustajat toimivat kulisseissa enemmän tai vähemmän sopuisasti ja mahtuvat yhä samoihin kahvipöytiin.

Voikin kysyä, ketä julkisuudessa esitetyt jyrkät kommentit lopulta palvelevat. Varmaa on ainakin se, että häviäjiä ovat suomalaiset. Turvallisuuden ja talouden kannalta vaikeina aikoina ei kaivata viholliskuvien vaan yhteistyön rakentamista.

Hallitusneuvotteluja vetävää kokoomusta voi toistaiseksi onnitella siitä, ettei puolue ole tarttunut vaalien jälkeen täkyihin ja lähtenyt iskemään takaisin poliittisten vastustajien ylilyönteihin. Takana on pitkälti Petteri Orpon vahva halu yrittää löytää ennemmin yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Tulehtuneeseen retoriikkaan Orpo otti kantaa ennakoivasti jo vaali-iltana ja uudestaan valtiopäivien avajaisten puheessaan.

– Tämä on hetki, jolloin on aika jättää repivät vaalikeskustelut ja vastakkainasettelut taakse. Meidän tehtävämme on rakentaa, ei hajottaa, Orpo muun muassa sanoi.

Kaksi viikkoahan se kestikin.