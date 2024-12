Kohtuuttoman suuria maksuja – näitä muutoksia halutaan yrittäjien eläkelakiin

Suomen Yrittäjät on vaatinut, että hallitus aloittaa nopeasti eduskunnan ja hallitusohjelman edellyttämän selvityksen yrittäjän eläkelaista (YEL).

Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) asetti perjantaina Jukka Rantalan selvityshenkilöksi kartoittamaan yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeita.

– Erinomaista, että työ alkaa. Selvityksen tavoitteena on oltava sellainen eläkejärjestelmä, johon yrittäjät myös luottavat, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén toteaa tiedotteessa.

Selvityshenkilön tehtävänä on miettiä muun muassa YEL-työtulon määrittämisen vaihtoehtoja. Hellsténin mukaan selvityshenkilön tulee avoimesti arvioida YEL-järjestelmään esitettyjä uskottavia kehittämisehdotuksia, kuten pakollisen YEL-vakuuttamisen alarajan nostoa.

Lisäksi on arvioitava yrittäjän vapauden lisäämistä YEL-työtulon määrittämisessä, rahastoinnin käynnistämisen mahdollisuutta ja ansiotulojen käyttämistä vakuuttamisen perusteena. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään marraskuun lopulla 2025.

– On hyvä, että selvityshenkilö saa riittävästi aikaa myös arvioida esitystensä vaikutuksia sekä yrittäjille, eläkejärjestelmälle ja muulle sosiaalivakuutukselle että laajemminkin yhteiskunnassa, Harri Hellstén toteaa.

Vuonna 2023 voimaan tulleen muutoksen siirtymäaika päättyy vuoden 2028 lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosi 2029 on ensimmäinen, jolloin eläkelaitoksen aloitteesta YEL-työtuloa voidaan nostaa enemmän kuin 4 000 euroa.

Yrittäjien mukaan tämän vuoksi mahdollinen uusi lainsäädäntö olisikin siksi syytä saattaa voimaan viimeistään vuoden 2029 alusta lukien.

Selvitystyön tukena toimii sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä seurantaryhmä, johon kutsutaan edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Suomen Yrittäjistä, Mikro- ja yksinyrittäjistä, työmarkkinakeskusjärjestöistä, Eläketurvakeskuksesta, Verohallinnosta, Työeläkevakuuttajat Telasta sekä Finanssialasta.

– On tärkeää, että seurantaryhmästä huolimatta selvityshenkilö toimii riippumattomasti ja saa myös työrauhan. Erikoista on, että seurantaryhmässä on mukana palkansaajakeskusjärjestöt, joille yrittäjien eläketurva ei varsinaisesti kuulu, Hellstén sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle, jolloin perusturvan varassa olevia yrittäjiä ei velvoitettaisi maksamaan korkeita eläkevakuutusmaksuja ja pakollisen järjestelmän piirissä olevien etuudet ylittäisivät vähimmäisturvan.

Vakuuttamisvelvollisuuden täyttyminen voisi jatkossakin perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin, mutta alarajan yläpuolella yrittäjän vapautta valita turvansa taso tulee Suomen Yrittäjien mukaan lisätä. Lisäksi olisi selvitettävä rahastoinnin sisällyttäminen myös YEL-järjestelmään, sillä se on ainoa keino pienentää kasvavaa valtion osuutta yrittäjien eläkkeistä.

