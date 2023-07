Näitä huhuja venäläiset levittävät Kremlin eliitistä

Venäjän sosiaalisessa mediassa kerrotaan leviävän huhuja maan peloissaan olevasta eliitistä.

– Tarinoita on alkanut syntyä siitä, kuinka (Vladimir) Putin ja hänen lähimmät liittolaisensa lähtivät Moskovasta 24. kesäkuuta Wagnerin kapinan aikana. Jo kapinan aikana levisi nopeasti tietoa siitä, että useat hallituksen lentokoneet ja liike-elämän huippunimille kuuluvat yksityislentokoneet lähtivät Wagnerin saattueen lähestyessä Moskovasta, kirjoittaa virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks Postimees -lehdessä.

Asiantuntijan mukaan tärkein huhu koskee Putinia, joka väitetysti lähti kapinapäivänä Moskovasta Pietariin oligarkki Juri Kovaltshukin jahdille.

– Venäjällä on 24. kesäkuuta ylioppilaiden juhlapäivä. Venäjän hallinto on vuosien ajan kannustanut taholtaan tämän päivän viettämistä. Venäjän presidentti on kiinnittänyt henkilökohtaisesti tapahtumaan paljon huomiota, ja se onkin hänen aikatauluissaan ollut ehkä tärkein nuorille suunnattu huomionosoitus. Nyt hänen kerrotaan seuranneen näitä juhlia jahdilla Pietarissa, eikä hän ollut mukana johtamassa Wagnerin kapinaa vastustavia toimia, Saks kertoo huhusta.

Sosiaalisessa mediassa leviävien huhujen mukaan myös entinen presidentti, Venäjän federaation turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev pakeni Moskovasta. Kansalaiset ovat huomanneet Saksin mukaan senkin, että sodan aikana uhmakkaasti esiintynyt Medvedev on näkynyt yhä vähemmän julkisuudessa.

Venäläisten keskuudessa on levinnyt lisäksi tarina siitä, että Venäjän kansalliskaartin johtaja Viktor Zolotov olisi paennut kapinan aikana perheineen Moskovasta. Kansalliskaartia on kuvailtu Putinin ”yksityisarmeijaksi”, jonka tehtävänä on suojella presidenttiä.

– Tätä hahmoa (Zolotov) pidetään Venäjän presidentin uskollisimpana valtakoneiston johtajana. Jos hänen häpäisynsä onnistuisi, olisi sillä vakava vaikutus Venäjän sisäiseen voimatasapainoon.

Saksin mukaan tyytymättömyys Putinia kohtaan on kasvanut. Tarinoiden todenperäisyyttä tärkeämpää Saksin mukaan on se, että ne ylipäätään leviävät venäläisten keskuudessa.

– Tämä osoittaa sen, että Venäjän presidentin lähipiiri ei hallitse informaatiotilan tapahtumia, eikä se pysty ylläpitämään aloitetta viestinnässä.