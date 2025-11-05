Näitä auton värejä suomalaiset vihaavat

Suomalaiset suosivat auton väreissä perinteistä mustaa, harmaata ja valkoista. Ajoneuvotietoyritys CarVerticalin vuonna 2024 tarkistamista kaikista autoista 33 prosenttia oli mustia, 26 prosenttia harmaita, 19 prosenttia valkoisia, 11 prosenttia sinisiä ja neljä prosenttia punaisia.

Vuosien kuluessa sekä harmaa että musta ovat vahvistaneet asemiaan markkinoilla. Vuonna 2000 harmaita autoja oli markkinoilla 18 prosenttia, ja niiden osuus nousi 23 prosenttiin vuonna 2020. Mustia autoja oli 15 prosenttia vuonna 2000, ja osuus nousi 27 prosenttiin vuonna 2020.

Valkoisen auton suosio oli huipussaan vuosina 2016–2018 noin 28 prosentin osuudella, mutta on sen jälkeen asteittain hiipunut. Sinisten autojen suosio on vuosien varrella laskenut ja punaisten osuus säilynyt varsin vakaana.

–Useimmat kuljettajat valitsevat huomiota herättämättömän auton värin, koska eivät halua erottua joukosta. Tähän on myös käytännön syy: harmaa tai musta auto on helpompi myydä kuin vihreä tai keltainen auto, kertoo carVerticalin automarkkinoiden asiantuntija Matas Buzelis tiedotteessa.

Vuonna 2024 ruskea oli vähiten suosituin väri Suomessa, niitä oli hädin tuskin 0,1 prosenttia carVerticalin tarkistamista kaikista autoista. Keltainen ei ollut myöskään suosittu vaihtoehto, sillä osuus oli 0,2 prosenttia.

Ajan kuluessa kirkasväriset autot voivat haalistua auringossa, joten punaista, keltaista tai oranssia mallia ei suositella pysäköitäväksi suoraan auringonvaloon pitkiä aikoja. Ongelma on erityisen silmiinpistävä Etelä-Euroopassa, jossa useimpien vanhempien autojen maali on selvästi haalistunut.

Mustat autot ovat erityisen herkkiä pölylle, lintujen ulosteille, hyönteisille ja kasvien jäänteille, jotka voivat jättää jälkiä ja alentaa merkittävästi auton arvoa.

– Harmaan ja valkoisen kaltaiset värit piilottavat pölyn, naarmut ja muut pienet korin viat paljon paremmin. Punaisessa autossa jopa pieni naarmu näkyy selvemmin.

CarVerticalin asiantuntijan mukaan tummia värejä käytetään usein ensiluokkaisissa malleissa ylellisyyden ja eksklusiivisuuden tunteen luomiseksi. Tällaiset autot ovat kuitenkin vähemmän suosittuja Etelä-Euroopassa kovan kuumuuden, pölyn ja lian vuoksi.

Tummemmat sävyt ovat myös yleisiä limusiineissa sekä lentokenttä- ja hotellikuljetusajoneuvoissa tietyn imagon säilyttämiseksi.

– Jokaiseen autonvalmistajaan yhdistetään tietyt värit. Historiallisesti italialaiset autot olivat usein punaisia, ranskalaiset sinisiä, englantilaiset vihreitä ja saksalaiset hopeanharmaita. Nämä olivat moottoriurheilun kulta-aikoja, mutta samat värit heijastuvat vielä nykyäänkin joissakin tietyissä malleissa, lisää Buzelis.