Näissä asioissa suomalaiset säästävät nyt

Kuluttajien ostoaikeissa on nähtävissä varovaista toiveikkuutta pitkän synkemmän jakson jälkeen. S-ryhmä selvitti kesäkuussa yhdeksättä kertaa hintojen nousun vaikutusta asiakkaidensa ostokäyttäytymiseen. Ensimmäistä kertaa vastaava tutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten kesäkuussa 2022.

– Kyseessä on pidempi jatkumo, jossa on ollut tähän asti nähtävissä lähinnä laskevaa signaalia kuluttajien ostoaikeissa. Nyt viimeisimmissä tuloksissa kuitenkin pilkahtelee myös optimismia, kun hintojen kiivain nousu on taittunut ja korot ovat lähteneet hiljalleen laskuun, sanoo tiedotteessa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Esimerkiksi niiden kuluttajien osuus, jotka ovat joutuneet vähentämään tai luopumaan joidenkin ruokien ostamisesta, on hienoisessa laskussa. Lisäksi yhä harvempi kokee, että ostoskorin hinta on noussut.

Erityisen hyvänä uutisena Päällysaho nostaa sen, että kotimaisten tuotteiden suosiminen on kääntynyt nousuun.

– Ruoan kotimaisuus on meille suomalaisille tärkeää tiukkoinakin aikoina. Uusimmassa tutkimuksessa 39 prosenttia vastaajista sanoo ostavansa mieluummin kotimaisia tuotteita ja tukevansa siten kotimaisia tuottajia, vaikka tuotteet olisivat ulkomaista kalliimpia. Vielä tammikuussa tämä osuus oli 36 prosenttia.

Vastaajista 53 prosenttia kertoi pitävänsä halpaa hintaa tärkeämpänä kuin kotimaisuutta, myös tämä osuus oli laskenut hieman edellisestä kyselystä.

S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) näkyi Kotimaista-tuotemerkin suosion kasvu. Erityisesti myyntiään ovat kasvattaneet muun muassa Kotimaista-brändin grillilihat, majoneesit, oluet, pinaattikeitto, voisilmäpullat ja kermajäätelöt.

Moni joutuu kuitenkin edelleen pohtimaan rahankäyttöään ja säästökohteita. Puolet vastaajista sanoo joutuvansa vähintään harkitsemaan ostoksiaan.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat säästäneet eniten ulkomaanmatkailusta, kulttuuripalveluista, ulkona syömisestä, sähkön kulutuksesta ja aikuisten vaatteista.

Ruoan hintaa joutuu pohtimaan vähintään jonkin verran 56 prosenttia vastaajista. Ruoan osalta suosituimmiksi säästökeinoiksi vastaajat mainitsivat tarjouksien hyödyntämisen (77 %), halvempien elintarvikkeiden ostamisen (67 %) ja kaupan omien merkkien suosimisen (67 %) sekä heräteostojen välttämisen (64 %) ja punalaputettujen tuotteiden suosimisen (63 %).