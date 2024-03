Nainen kirjoitti äänestyslippuun ”ei sotaa” – tuomittiin huliganismista vankilaan

Pietarilainen nainen sai kahdeksan päivän vankeusrangaistuksen kirjoitettuaan sunnuntaina äänestyslomakkeeseen ”ei sodalle”. Asiasta kertovat Pietarin oikeuslaitosten yhdistetty viestintä sekä esimerkiksi venäläislehti Gazeta.

Vladimir Putinin uudelleenvalinnan varmistamiseksi järjestetyssä vaalissa tämä nainen kirjoitti viestinsä punakynällä äänestyslipun taakse ja yritti pudottaa sen vaaliuurnaan. Venäjällä vaaliuurnat tehdään läpinäkyvästä muovista. Äänestyspaikalla ollut poliisi näki naisen ja hänen kirjoittamansa viestin, ja otti naisen kiinni.

Tiistaina Dzeržinskin piirin tuomioistuin totesi naisen syylliseksi huliganismiin ja asevoimien halventamiseen. Huliganismista määrättiin kahdeksan päivän vankeustuomio ja asevoimien halventamisesta 40 000 ruplan (noin 398 euron) sakko.

Kommersant-lehti kertoo, että Venäjän sisäministeriön mukaan kolme päivää kestäneen äänestyksen aikana tapahtuneista vaaleihin liittyvistä rikoksista on käynnistetty yhteensä 60 rikostutkintaa. Näiden lisäksi on 150 hallinnollisen tason rikeselvitystä. Sen lisäksi, että äänestyslippuja on töhritty, on vaaliuurniin kaadettu väriaineita ja äänestyspaikoille tehty valheellisia ilmoituksia terroristisista hyökkäyksistä.

Samana päivänä, kun pietarilaisnainen otettiin kiinni, pidätettiin Venäjällä 90 muutakin ihmistä. Yhteensä pidätyksiä tehtiin 22 eri kaupungissa. Eniten pidätettiin Moskovassa ja Kazanissa, kertoo Nastojaštše Vremja.