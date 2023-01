Näin Wagner-johtaja selittää videolla joukkojensa hidasta etenemistä

Twitterissä on julkaistu video, jossa venäläisen yksityisen palkka-armeija Wagnerin perustaja ja johtaja Jevgeni Prigozhin selittää joukkojensa hidasta etenemistä Bahmutin kaupungissa.

Venäläisjoukot ovat yrittäneet vallata Itä-Ukrainassa sijaitsevaa kaupunkia jo useamman viikon ajan.

Prigozhinin mukaan Bahmut on linnoitettu jokaista rakennusta myöten, joten hänen sotilaansa joutuvat valloittamaan niitä yksi kerrallaan.

– Joskus yli päivän ajan. Joskus yhdestä talosta taistellaan viikkoja, hän kertoo.

Wagner-johtaja väittää, että kaupungissa on ukrainalaisten linjapuolustusta kymmenen metrin välein.

Seuraavaksi videolla ääneen pääsevät Wagner-sotilaat.

Heidän mukaansa heiltä puuttuu ajoneuvoja, BMB3-rynnäkköpanssarivaunuja ja tykistön ammuksia, jotta he pystyvät etenemään Bahmutissa nopeammin ja ”suuremmalla itsevarmuudella”.

– Meillä ei ole ammuksia ja panssaroituja ajoneuvoja, eräs sotilas kiteyttää.

Wagner's Prigozhyn explains why he is unable to take Bakhmut – a line of defence every 10 meters, hundreds of lines of defence across the city. Russians lack armoured vehicles and equipment. pic.twitter.com/sTdQt8G5xq

