Näin voit säästää mökin lämmityskuluissa

Ilmalämpöpumpulla voi pienentää kesämökin kokonaisenergiankulutusta merkittävästi, lämpöpumppuja valmistava Daikin Finland kertoo tiedotteessa.

Suomalaisten mökkeilykäytäntöjä selvittävän Saaristoasiain neuvottelukunnan Mökkibarometrin mukaan useammassa kuin joka toisessa vapaa-ajan asunnoista oli käytössä suora sähkölämmitys. Mökkibarometriin vastanneista 40 prosenttia piti mökillään sähkölämmitystä päällä talvella.

Mikäli mökkiin hankkii ilmalämpöpumpun, Daikinin tuotepäällikkö Jussi Kummu neuvoo tiedotteessa jättämään vanhat sähköpatterit päälle ja säätämään niiden asetuslämpötilan hieman alemmaksi, kuin ilmalämpöpumpun tavoitelämpötilan.

– Jos ilmalämpöpumpun asetus on 21 astetta, niin patterit voi säätää 17–18 asteeseen. Etenkin vanhojen sähköpattereiden termostaatit ovat kuitenkin hyvin epätarkkoja, joten oman mökin eri pattereille sopiva asetus on löydettävä kokeilemalla. Perusajatus kuitenkin on, että kun lämpöpumppu puhaltaa niin suoralla sähköllä ei lämmitetä, vaan käytetään edullisempaa lämmitystapaa, Kummu neuvoo.

Jos mökiltä ollaan poissa pitkään, sisälämpötilaa voi pudottaa. Jussi Kummun suositus ylläpitolämpötilaksi on 12 astetta. Etäohjauksella lämpötilan voi nostaa mukavalle tasolle niin, että mökki on lämmin kun sinne saavutaan.

– Silloin sisäilmassa riittää energiaa myös lämpöpumpun ulkoyksikköön kertyvän, ulkoilman kosteudesta tiivistyvän jään ajoittain tapahtuvaan sulattamiseen, Kummu kertoo.

Samanlainen ilmalämpöpumppu ei sovi kaikkiin kohteisiin. Sopivan tehoinen ilmalämpöpumppu kannattaa valita oman vapaa-ajan asunnon mukaan yhdessä asiantuntijan kanssa. Mökille ja mataliin tiloihin sopii Kummun mukaan erinomaisesti myös lattiamallinen ilmalämpöpumppu, joka lämmittää nopeasti lattiat.

Ilmalämpöpumppu ei lämmitä käyttövettä, joten ahkerassa talvikäytössä olevan mökin lämmönlähteeksi kannattaa harkita ilma-vesilämpöpumppua. Siihen yhdistetty varaaja tuottaa myös lämpimän veden edullisemmin kuin suoralla sähköllä lämpiävä varaaja.

Jussi Kummun mukaan ilmalämpöpumppua ei nimenomaan pidä sammuttaa pakkasella. Jos lämpöpumppu kuitenkin on sammutettu ja pakkanen on erittäin kireä, on turvallisempaa odottaa sään lauhtumista ennen lämpöpumpun käynnistämistä.

– Käynnissä oleva laadukas ilmalämpöpumppu sen sijaan ei mene kovallakaan pakkasella rikki. Lämpötilan noustessa hyötysuhde taas paranee, joten lämpöpumpun automatiikan kannattaa antaa huolehtia toiminnasta. Pohjoisen olosuhteisiin suunnitellut ilmalämpöpumput toimivat vielä 25 asteen pakkasessa eikä esimerkiksi meidän valmistamillamme lämpöpumpuilla ole pakkasrajaa, Kummu kertoo.