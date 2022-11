Näin voi käydä jos käytät vettä sähkökatkon aikana

Nyt alkavana talvena on hyvin mahdollista, että muutaman tunnin kiertäviä sähkökatkoksia joudutaan hyödyntämään energian säästämiseksi. Kun sähköt ovat poikki, myös vedenkäytössä tulee olla varovainen. Paras olisi, jos hanaa ei avaisi ollenkaan sähkökatkon aikana.

Tampereen sähkölaitos avasi maanantaina julkaistussa tiedotteessaan riskejä, joita veden käyttöön sähkökatkon aikana liittyy.

– Kun asunnoissa otetaan hanasta lämmintä vettä, normaalitilanteessa säätölaite avaa ja sulkee venttiiliä kulutuksen mukaan siten, että käyttövesi talon runkovesijohdossa pysyy 58-asteisena. Sähkökatkon alkaessa venttiili pysähtyy siihen asentoon, missä se sattui olemaan katkon alkaessa, tiedotteessa kerrotaan.

Vaikka veden lämpötila olisi hanaa avatessa normaali, sähkökatkon aikana ei voi tietää miten lämmönsäätöventtiili toimii. Vesi voi siis muuttua yhtäkkiä kuumaksi tai kylmäksi tai miksi vain siltä väliltä. Pahimmilllaan veden lämpötila voi olla 100 asteen tienoilla.

– Hanasta voi tulla kuumaa vettä, jos talossa käytetään lämmintä vettä sähkökatkon alkaessa ja jos lämpimän käyttöveden säätöventtiili on sen tyyppinen, joka ei sulkeudu automaattisesti, Energiateollisuuden asiantuntija Mikko Vuorenmaa kertoo Iltalehdelle.

– Lisäksi on hyvä olla varovainen katkon jälkeen, koska hanasta voi myös heti katkon jälkeen tulla normaalia lämpimämpää vettä.

Sähkökatkon aikainen lämpimän veden käyttö on myös vesiputkien kannalta huono idea. Putkistot on yleensä nimittäin rakennettu kestämään jatkuvaa kulutusta 70–80-asteisella vedellä ja hetkellistä kulutusta 90−95-asteisella vedellä. Erityisen kuuman veden käyttö on siis putkien kestävyydenkin kannalta iso riski.