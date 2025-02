Näin Vladimir Putin valmistautuu neuvotteluun – yllättävät nimet esillä

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti kirjoittaa The Spectatorin kolumnissaan, ettei voida tietää, onko Vladimir Putin oikeasti vakavissaan Ukrainan rauhanneuvotteluiden suhteen.

– Hän saattaa yksinkertaisesti tarkastella aloitteita nauttiessaan samalla länsimaiden keskinäisestä syyttelystä ja tyrmistyksestä, tai olla aidosti sitä mieltä, että tietynlaista pohjaa jonkinlaiselle sopimukselle olisi. Ottaen huomioon, että hän on pikemminkin taktikko kuin strategikko, todennäköisempää on, että hän vain tarkastelee mitä mahdollisuuksia ilmenee.

Alkukevään 2022 Istanbulin-neuvotteluihin Putin nimitti entisen kulttuuriministerin Vladimir Medinskin, jolla oli suurvenäläisen propagandan edistäjänä lähes koomisen hahmon maine. Arvioissa Medinskin nimitystä ei nähty merkkinä vakavuudesta.

Sen sijaan nyt on kerrottu Putinin ”kokoavan vuosikymmenten kokemuksen omaavien raskaan sarjan neuvottelijoiden joukkoa”. Niminä on mainittu presidentin neuvonantaja Juri Ushakov ja ulkomaantiedustelun (SVR) päällikkö Sergei Naryshkin sekä Venäjän investointirahaston johtaja Kirill Dmitrijev.

Putinin uskolliset miehet

Ushakovin Galeotti luokittelee uskolliseksi likaisen työntekijäksi, jonka asema presidentin neuvonantajana ei ole vain nimellinen.

– 77-vuotias veteraanidiplomaatti on ollut Putin ulkopoliittinen pääneuvonantaja vuodesta 2012 lähtien. Samalla kuin ulkoministeri Sergei Lavrovin merkitys ja vaikutusvalta ovat vähentyneet, Ushakovin asema on vahvistunut. Hän oli Washington-suurlähettiläs vuosina 1998–2008 Putinin kahden ensimmäisen kauden aikana, jolloin yhteistyö oli ensisijaista vastakkainasettelun sijaan. Entinen Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön työntekijä on kuvaillut tätä ’taitavaksi diplomaattiseksi toimijaksi’ ja ’kaupantekijäksi’.

Länsivastaisten salaliittoteorioiden viljelijänä tunnettu Naryshkin on taas Galeottin mukaan ”vähemmän ilmeinen valinta”.

– Kaikessa hiljaisuudessa SVR on jo yhteyksissä CIA:han, ja huolimatta KGB-taustastaan, Naryshkin on enemmän poliitikko kuin tiedustelumies. Hän toimi parlamentaarikkona ennen nykyistä tehtäväänsä osana hallinnon uudelleenjärjestelyjä, ja on innokas amatöörihistorioitsija sekä odottaa näin 70-vuotiaana innokkaasti mukavaa laiskanvirkaa senaatissa. Entisenä duuman eli parlamentin alahuoneen puhemiehenä hän on poliittinen toimija jo itsessään, mutta myös Putin-lojalisti, jonka presidentti voi luottaa pitävän silmällä kaikkien mahdollisten diilien sisäpoliittisia vaikutuksia Ushakovin taas keskittyessä geopolitiikkaan.

Donald Trumpia varten entinen amerikkalainen investointipankkiiri?

Dmitrijev taas opiskeli Yhdysvalloissa Stanfordin ja Harvardin yliopistoissa, minkä jälkeen hän työskenteli Wall Streetin maineikkaissa investointipankeissa.

– Hän työskenteli sekä McKinseyllä että Goldman Sachsillä ennen paluutaan Venäjälle, jossa hän nyt johtaa maan investointirahastoa. Hän olisi mahdollinen Venäjän yllätystekijä. Häntä saatetaan käyttää sekä epävirallisena salaneuvottelijana, mutta myös henkilönä, joka kykenisi tarttumaan Donald Trumpin epätavalliseen ja vastavuoroiseen liiketoiminnalliseen lähestymistapaan. Hän todellakin näyttää olleen keskeisessä asemassa amerikkalaisopettaja Marc Fogelin vapauttamisessa tällä viikolla. Tämä antoi Trumpille juuri sellaista julkista huomiota, josta hän niin tykkää, ja samalla avasi tällä viikolla kohtalokkaan keskustelun: varsin hyvä vaihtokauppa Moskovan kannalta.

Galeotti huomauttaa, että tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa mitään neuvotteluiden toteutumisesta tai yksityiskohdista menestyksestä puhumattakaan.

– Mutta jos nämä varhaiset merkit pitävät paikkansa, ottaa Putin nämä neuvottelut huomattavasti vakavammin kuin jotkut ovat pelänneet tai odottaneet.