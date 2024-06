Vladimir Putin perusteli mahdollista ydinaseiden käyttöä

Venäjän presidentti Vladimir Putin rinnastaa Venäjän tappion Ukrainassa eksistentiaaliseen uhkaan maansa olemassaolosta. Hän vetosi tällaiseen ”poikkeukselliseen tapaukseen”, jossa Venäjän olemassa oleva doktriini sallisi ydinaseiden käytön.

Asiasta kertoo Ukrinform vedoten ajatushautomo Institute for the Study of Warin raporttiin.

Raportin mukaan ”Venäjän diktaattori vetoaa edelleen ydinuhkiin osana meneillään olevaa tiedotuskampanjaansa estääkseen lännen lisätuen Ukrainalle ja heikentääkseen kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä yhtenäistää strategista näkemystä Venäjän valloitussodan voittamisesta”.

Putin sanoi puheessaan valmistuville venäläisille kadeteille perjantain, että Venäjä aikoo kehittää ydinaseitaan edelleen ”strategisen pelotteen takuuna” ja ylläpitää voimatasapainoa maailmassa. Putin totesi myös, että Venäjä pyrkii lisäämään tavanomaista taistelukykyään ja puolustusteollisuuden tuotantoaan.

Putin totesi myös lehdistötilaisuudessa Vietnamissa torstaina, että Venäjä harkitsee ”kynnyksen alentamista” ydindoktriinissaan ydinaseiden käytölle, ja että Venäjän joukkojen mahdollinen strateginen tappio taistelukentällä Ukrainassa johtaisi ”uhkaan Venäjän valtiollisesta olemassolosta”.

ISW:n asiantuntijat huomauttavat, että Putinin perjantaina antama lausunto näyttää olevan jatkoa hänen äskettäiselle tiedotusoperaatiolleen, jonka tarkoituksena on sabotoida lännen pyrkimyksiä kehittää yhteinen strateginen tavoite Venäjän hyökkäyksen päättäväiseksi voittamiseksi.

– Ydinsodan eskaloinnin uhka on keskeinen osa Venäjän kykyä manipuloida ulkomaisia päättäjiä, ja on erittäin epätodennäköistä, että se johtaa varsinaiseen ydinvoiman eskaloitumiseen ydinvoiman ja tavanomaisen pelotteen vuoksi, raportissa sanotaan.

Aiemmin Ukrinform raportoi, että Venäjän armeija aloitti 21. toukokuuta harjoitusten ensimmäisen vaiheen, joka sisälsi käytännön harjoittelua taktisten ydinaseiden käytöstä.