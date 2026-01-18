Näin Viktor Orbán yrittää voittaa Unkarin vaalit

Unkarin pääministeri Viktor Orbán uhkaa suistaa maan talouden kriisiin kevään vaalien jälkeen. Syynä on avokätiset vaalilupaukset, jotka uhkaavat kasvattaa maan budjettivajeen kestämättömälle tasolle.

Unkarin huhtikuussa järjestettävät parlamenttivaalit ovat geopoliittisesti tärkeät, koska Orbánilla on läheiset poliittiset suhteet sekä presidentti Donald Trumpiin, että Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Mutta tilanne vaalien alla on 15 vuotta vallassa olleelle Fidesz-puolueelle uusi. Se ei ole enää maan suosituin puolue, vaan ykkösenä on EU-myönteinen Tisza. Tämä on keskeinen syy avokätisille vaalilupauksille.

Orbán on muun muassa luvannut eläkeläisille ylimääräisen kuukauden eläkkeen. Unkarin vajaasta 10 miljoonasta asukkaasta noin 2,4 miljoonaa on eläkeläisiä. Lisäksi vähintään kaksi lasta synnyttäneet alle 40-vuotiaat naiset vapautetaan tuloverosta eliniäkseen.

Naisten verovapaus astui voimaan vuoden alussa, ja eläkeläiset saavat helmikuussa yhden neljäsosan luvatusta ylimääräisestä eläkkeestä. Loput tulee sitten vaalien jälkeen, jos tulee. Myös yli 40-vuotiaat kahden lapsen äidit ovat saamassa vapautuksen tuloverosta, mutta vasta vaalien jälkeen.

– En usko, että Orbánilla on aikomustakaan toteuttaa näitä vaalilupauksia. Jos Fidesz voittaa ja he pitävät sanansa, tämä voi johtaa Unkarin valuutan romahtamiseen. Kriisin uhka on todellinen, sanoo arvostetun Corvin yliopiston taloustieteen professori Péter Mihályi.

Unkarilaiset pitävät taloutta vaalien tärkeimpänä asiana. Fideszin äänestäjät ovat pääosin maaseudun pienituloista vähän koulutettua väestöä ja eläkeläisiä, jotka ymmärtävät usein vain oman lompakon kieltä.

EU-tuista voi tulla vaalien keskeinen teema

Unkari ei ole saanut EU:n rakennetukia vuosiin, ja maa on nyt lähellä EU:n nettomaksajan statusta. Jos Orbán väistyy vallasta, on todennäköistä, että EU toimii samoin kuin Puolan kohdalla ja vapauttaa Unkarin tuet.

Saksalaisen Center for Security and Defense ajatuspajan vanhempi tutkija András Rácz uskoo, että EU-tuista voi tulla jopa vaalien keskeinen teema.

Unkarin koronan jälkeistä aikaa on leimannut ennätysinflaatio ja korkeat korot. Maan talouskasvu on hyytynyt ja 5 prosentin budjettivaje on kasvamassa entisestään. Orbánin hallitus ei ole tehnyt elettäkään talouden sopeuttamiseksi, vaan velkaa on otettu lisää. Toistaiseksi tämä on toiminut.

– 2008 seurasin vierestä, kun forintti romahti finanssikriisin seurauksena. Silloin IMF vakuutti markkinoille, että ”me pelastamme Unkarin”. Muuta ei tarvittu, tilanne rauhoittui. Nyt tällaista ei ole odotettavissa, sanoo Mihályi.

Jos Unkarin forintti lähtee syöksyyn, on Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja EU:n halu auttaa epävarmaa.

– EU:lta tuskin löytyy haluja auttaa ainakaan nopeasti, ja IMF on kysymysmerkki. Luottamussuhteilla EU-maihin on tärkeä merkitys, ja nyt näitä suhteita ei ole. Tämä tekee Unkarista hyvin haavoittuvan, Mihályi toteaa.

Miten tahansa vaaleissa käykin, edessä on vaikea sopeuttaminen. Luottoluokittajista Fitch pudotti joulukuussa Unkarin jo lähelle roskalainaluokkaa.

– Jos muut luottoluokittajat seuraavat perässä, on valuuttakriisi hyvin todennäköinen, toteaa Mihályi.

”Putinille on ensisijaisen tärkeää, että Orbán pysyisi vallassa”

Yksi tärkeä syy Unkarin heikentyneeseen asemaan markkinoilla on sen pitkään jatkunut länsivastaisuus. Myös presidentti Trump tuntuu olevan kitsas ystävä.

– Orbán lähetti arvovaltaisen delegaation vierailulle Washingtoniin marraskuussa ja he tapasivat presidentti Trumpin. He kysyivät tältä vakuuksia mahdollisen talouskriisin varalle, ja palasivat tyhjin käsin, kertoo Rácz.

Unkari matkaa parlamenttivaaleihin Venäjän ja USA:n vaalivaikuttamisen ristitulessa, koska vaalit ovat tärkeät sekä Putinille että Trumpille.

EU:ssa Orbán on edustanut Venäjän näkemyksiä ja vastustanut Ukrainan tukemista. Hänen tehtävänsä on ollut hajottaa ja heikentää unionia.

– Olen varma, että Venäjä yrittää vaikuttaa voimakkaasti näihin vaaleihin. Putinille on ensisijaisen tärkeää, että Orbán pysyisi vallassa, toteaa Rácz.

Venäjän ja Fideszin propagandassa Unkarin oppositiota syytetään lännen agenteiksi ja Tisza puoluetta EU:n kätyriksi, jolla on läheiset suhteet Ukrainan salaiseen palveluun.

– Propagandaa on tulossa lisää, ja vielä rajumpaa. Nyt on kyse lähinnä siitä, kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään ja onko se valmis erikoisoperaatioon Unkarissa, toteaa Rácz.

Turvallisuuteen ja Venäjään erikoistunut tutkija András Rácz näkee mahdollisena, että Venäjä sekaantuisi vaaleihin myös voimakeinoin.

Orbánin vaalilupausten ”tsunamia” on seurannut valtaisa sosiaalisen median kampanja, jossa käytetään tekoälyllä tehtyjä valeuutisvideoita. Unkarilaisia on peloteltu Ukrainalla, sodalla ja elintason romahtamisella, jos oppositio voittaa ja Ukrainan tukeminen lankeaa unkarilaisten maksettavaksi.

Myös USA:n uuden turvallisuusstrategian osana on Euroopan vaaleihin vaikuttaminen. Varapresidentti J.D. Vancen vierailua Budapestiin suunnitellaan vaalien alle ja sosiaalinen media on myös USA:n vaikuttamisen keskiössä.

Gallupit ennustavat Fideszille tappiota

Unkari on ollut hyvin jakautunut maa, mutta nyt noin 20 prosenttia äänestäjistä ei tiedä ketä äänestäisi. Heidän joukossaan on paljon nuoria ja maaseudun vähän koulutettua väkeä. Heidän uskotaan ratkaisevan vaalit.

– Sekä Fideszin, että Tisza puolueen tehtävänä on vakuuttaa tämä suuri päättämättömien äänestäjien joukko. He ovat voimakkaan poliittisen manipuloinnin kohteena, sanoo Mihályi.

Tämä joukko ei myöskään näy mielipidekyselyissä, koska he eivät vastaa puhelimeen.

– On totta, että nuoret eivät vastaa puhelimeen. Mutta viime vaaleissa kaksi keskeistä galluptutkimusta tekevää tahoa ennusti tuloksen varsin oikein, sanoo mediatutkija Agnés Urbán Mértek Media Monitor ajatuspajasta

Ja nyt ne ennustavat Orbánin Fideszille selvää tappiota. Unkarilaisten kyllästyminen Orbánin 15 vuotta jatkuneeseen hallintoon näyttää olevan laajaa. Fideszin kannatus on viime viikkoina hieman vahvistunut, mutta kaula Tiszaan on yhä 5–10 prosenttiyksikköä.

Myös luottamus Orbánin hallintoon on heikentynyt ja nyt suuri enemmistö luottaa EU:hun. He näkevät myös Venäjän uhkana, toisin kuin Fidesz kannattajat. Orbánin EU-vastainen propaganda ei ole purrut.

– Uskon, että toinen puolueista voittaa vaalit selvästi. Mutta vasta Tiszan kahden kolmasosan määräenemmistö toisi sille mahdollisuuden todelliseen muutokseen, sanoo Mihályi.

– Jos Tisza voittaa niukasti, Orban voisi luopua vallasta. Silti hän voisi vaikuttaa taustalla niin, että uusi hallinto ei kykenisi toimimaan, koska yhteiskunnan keskeiset osat ovat Fideszin hallussa. Näin Tiszan hallitus kaatuisi parissa kuukaudessa, ja Orbán voisi palata valtaan, sanoo Rácz.

Fideszin sisäpiiristä lähtenyt 41-vuotias Petér Magyar perusti maltillisen oikeistolaisen Tisza-puolueen 2024 keväällä syyttäen Orbánin hallintoa laajasta korruptiosta. Parissa kuukaudessa se nousi maan suosituimmaksi.

Orbánin häviö huhtikuun vaaleissa näyttää hyvin mahdolliselta. Iso kysymys onkin se, mitä tästä seuraa.