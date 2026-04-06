Torstaina tunnettu unkarilainen Venäjä-asiantuntija András Rasz julkaisi ennusteen Viktor Orbánin hallituksen mahdollisista toimista Unkarin vaalien häiritsemiseksi Venäjän mahdollisesti suunnittelemalla operaatiolla. Siinä Ukrainaa voitaisiin syyttää sabotaasiyrityksestä Serbiasta kaasua kuljettavassa putkessa.

Orbán ilmoitti sunnuntaina tehokkaan räjähteen löytämisestä Serbian ja Unkarin yhdistävästä kaasuputkesta.

– Kolme päivää sitten esittelin hypoteettisen skenaarion Venäjän puuttumisesta Unkarin vaaleihin yhteistyössä Orbánin hallinnon kanssa, asiantuntija sanoi Ukrinformille.

Hän lisäsi, että operaatioon voisi osallistua Serbian presidentti Aleksandar Vučić.

Rasz huomautti, että vaalien lykkäämiseksi Orbánin on annettava tapahtua ”jotain suurta ja strategista”.

– Ennustan venäläisen tiedusteluoperaattorin ehdottavan energiainfrastruktuuria vastaan ​​​​suunnattua sabotaasia, joka olisi riittävän suuri antamaan hallitsevalle puolueelle tarvittavan momentumin. Koska Unkarissa Orbán määräsi armeijan suojelemaan kriittistä infrastruktuuria, maan sisällä ei ole mahdollista suorittaa operaatiota. Silloin armeija ja hallitus näyttäisivät tyhmiltä. Joten ennustan hyökkäystä Unkarin strategisia etuja vastaan ​​​​mutta Unkarin ulkopuolella – hyökkäystä Turkish Stream -kaasuputkea vastaan ​​​​Serbian alueella, Rasz sanoi.

Hän selitti, että koska Serbia on Unkarille ystävällinen maa, Orbán voi luottaa presidentti Vučićin yhteistyöhön.

”Puhuin juuri presidentti Vučićin kanssa. Serbian viranomaiset ovat löytäneet tehokkaan räjähteen ja sen räjäyttämiseen tarvittavat laitteet Serbian ja Unkarin yhdistävästä kriittisestä kaasuinfrastruktuurista. Tutkinta on käynnissä. Olen kutsunut koolle hätäpuolustusneuvoston tälle iltapäivälle”, Orbán kirjoitti sunnuntaina X:ssä.

Rasz ei sulje pois mahdollisuutta, että Unkarin tai Serbian hallitukset syyttävät lähitulevaisuudessa suoraan Ukrainaa kriittisen energiainfrastruktuurikohteen tuhoamisyrityksestä. Hänen mukaansa Orbán saattaa mennä pidemmälle ja julistaa maahan hätätilan, mikä voisi vahingoittaa 12. huhtikuuta pidettävien vaalien järjestämistä.

– Hänen Fidesz-puolueensa saattaa viimeaikaisten mielipidemittausten perusteella hävitä, minkä seurauksena Orbán menettäisi vallan maassa, Rasz sanoo.

Puhuessaan Orbánin mahdollisuudesta julistaa hätätila Unkarissa asiantuntija totesi, että ”Unkarin perustuslain mukaan he voivat tehdä sen”.

Rasz lisäsi, että tämä antaisi Orbánille laajan liikkumavaran, jopa vaalien lykkäämisen.

Kysyttäessä, oliko Vučić hänen mielestään tietoinen mahdollisesta valelippuoperaatiosta, Rasz sanoi hänen ”varmasti tienneen, mitä tulee tapahtumaan”.

– Jää nähtäväksi, kuinka pitkälle hän on valmis menemään ja tukemaan Orbánia. Ja siksi kansainvälinen paine on tärkeää, hän korosti.

Rasz totesi olevan hyvä, ettei räjähdystä tapahtunut, koska sillä olisi tuhoisia seurauksia.

– Nyt on hyvin helppo syyttää Ukrainaa, koska Venäjä kaappasi niin paljon ukrainalaisia ​​aseita ja he voisivat salakuljettaa joitakin aseita Serbiaan hyvin helposti, hän sanoi Ukrinformille.

Rasz totesi, että puolustusneuvoston tuloksesta ja mahdollisista sitä seuraavista lausunnoista riippumatta hyökkäys energiainfrastruktuuriin vain viikkoa ennen vaaleja ”palvelee vain Viktor Orbánin etuja, ei kenenkään muun”.