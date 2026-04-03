Vaalitappio uhkaa Viktor Orbánia – Kannatus ei nouse ja keinot ovat vähissä

Unkaria kuusi vuotta hallinnut Viktor Orbánin Fidesz -puolue on yhä reilusti häviöllä oppositiopuolue Tiszaa vastaan, kun vaaleihin on aikaa alle kaksi viikkoa. Unkarilaiset käyvät uurnille 12. huhtikuuta.

– Uusimpien mielipidetutkimusten mukaan ero on kasvanut ja Tiszalla on todellinen mahdollisuus voittaa kahden kolmasosan määräenemmistö parlamenttiin, sanoo vaaleihin erikoistunut mediatutkija Agnés Urbán riippumattomasta Mérték Media Monitor -ajatuspajasta.

Politico -lehden tuore gallup Poll of Polls kertoo oppositiopuolue Tiszan johtavan yhdeksällä prosentilla Unkaria 16 vuotta hallinnutta Fidesziä. Sen retoriikka on koventunut kampanjan loppumetreillä, mutta se ei kuitenkaan näytä saavan kansaa ryhmittymään taakseen entiseen mailiin.

– Fidesz tuntuu olevan paniikissa. Tisza -puolueen johto on vahvaa ja Péter Magyarin kampanjatilaisuudet vetävät suuria ihmisjoukkoja, kertoo Urbán.

Tisza on erityisen suosittu kaupungeissa ja nuorten keskuudessa, kun taas Fideszin kannattajista valtaosa on maaseudun vanhempaa väkeä ja eläkeläisiä.

Fideszillä on aiemmin ollut taito voittaa poliittisia kampanjoita ja sen väkeä on nähty avustamassa muun muassa Donald Trumpin vaalikampanjassa. Nyt vanha resepti ei enää näytä toimivan.

– Fideszin sanoma ei tunnu vakuuttavan muita kuin ydinkannattajia. Heidän kampanjansa pääsisältö on yhä Ukraina, ja he ovat fokusoituneet täysin pelon luomiseen, sanoo politiikan tutkija Gabor Györi Policy Solutions ajatuspajasta.

Unkarin mediatilaa on viime päivinä hallinnut maan tiedustelupalvelun ympärille kietoutunut skandaali. Ensiksi tutkiva journalisti Szabolcs Panyin artikkeli riippumattomassa Direct36 verkkojulkaisussa kertoi Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón raportoivan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville säännöllisesti EU-kokouksista.

Szijjártó on soitellut Lavroville jopa kokoustauoilla ja Panyin käsiinsä saamassa nauhoitteessa Szijjártó kyselee Lavrovilta, onko hän kenties sanonut jotain väärää. Szijjártó kuulostaa siltä, kuin hän raportoisi esimiehelleen.

Keskustelut saattavat Unkarin hallinnon kiusalliseen valoon ja aihe on hallinnut Unkarin mediaa viime päivät. Politico -lehden mukaan Unkarin rooli Troijan hevosena oli tiedossa EU:ssa, mutta nyt asialle saatiin virallinen vahvistus.

Orbán on yrittänyt kääntää skandaalin edukseen. Hallitus syyttää Panyia vakoilusta ja maanpetoksesta. Neuvostoaikojen kaikuja nostava skandaali tuntuu silti kääntyvän Fidesz -puoluetta vastaan.

– Fidesz yrittää osoittaa, että kansainvälinen salaliitto Unkaria vastaan on olemassa. Se yrittää näin suunnata huomion Szijjártón ja Lavrovin välisten keskusteluiden sisällöstä itse salakuunteluun, toteaa Györi.

Fideszin tarina toimittajasta vieraan vallan vakoilijana, Ukrainasta sotilaallisena uhkana ja Tisza -puolueesta Ukrainan kumppanina on niin epäuskottava, että se ei puhuttele kansaa.

– Heidän kampanjansa ei mene hyvin. Aiemmin Fidesz hallitsi tarinaa ja johdatteli äänestäjiä. Nyt olemme nähneet skandaaleja toisensa perään ja he vain reagoivat näihin, sanoo Fideszin perustajiin aikoinaan kuulunut István Hegedűs, joka johtaa Unkarin Eurooppa-yhteisö-kansalaisjärjestöä Budapestissa.

Hänen mukaansa Tiszan kannatus on vahvaa eikä ole mitään syytä olettaa, että tilanne tästä muuttuisi enää.

– Orbán on vaikeassa tilanteessa, Hegedűs jatkaa.

Hänen mukaansa Tiszan taakse on siirtynyt myös osa Fideszin äänestäjistä sekä heistä, jotka aiemmin olivat epävarmoja äänestäjiä. Hegedűksen mukaan myös osa Fideszin kannattajia on kyllästynyt Orbániin ja ymmärtänyt, että Tisza on ainoa keino voittaa Orbán. Fideszin taktiikka on ollut hyvin aggressiivinen ja se käyttää sosiaalisessa mediassa hyvin suoraa ja vihamielistä kieltä Péter Magyaria ja Tiszaa vastaan.

Pari viikkoa sitten Unkarin riippumaton media kertoi Venäjän turvallisuuspalveluiden vaalivaikuttamisen ammattilaisten saapuneen Unkariin. Vaalien alla paljastuneiden viranomaistietojen mukaan venäläiset ovat ehdottaneet jopa Orbánin murhayritystä nostamaan tämän kannatusta. Yhdysvalloissa presidentti Trump yritettiin salamurhata vaalien alla ja tämä nosti hänen kannatustaan selvästi. Hegedűs ei usko, että edes tällainen toimisi.

Nyt Unkarin salainen palvelu on tuoreimman skandaalin ytimessä. Pari Tisza -puolueessa työskennellyttä nuorta miestä vuosi riippumattomalle medialle videon, jossa tiedustelupalvelun agentit yrittävät värvätä Tisza -puolueen työntekijöitä tekemään yhteistyötä agenttien kanssa puolueen vahingoittamiseksi.

Hegedűs kertoo muutama päivä sitten julkaistun videon katsojalukujen olevan huikeat kaksi miljoonaa. Samalla Fideszin propaganda kerää yhä vähemmän klikkauksia.

Venäjän huoli Orbánin kohtalosta on selvästi kasvanut. Unkari on ollut ensisijaisen tärkeä Venäjälle. Unkarin kautta Venäjällä on ollut pääsy EU- ja Nato-pöytiin. Unkarin rooli on ollut keskeinen Putinin projektissa hajottaa Eurooppa ja Nato. Monet unkarilaiset lienevät viimeistään nyt tajunneen, että maa on jo osa Venäjän etupiiriä.

– Tämä on ollut todellinen trilleri, joka kiinnostaa kaikkia. Tiedustelupalvelun tehtävä on suojella maata ja sen perustuslakia. Nyt paljastuu, että he työskentelevät puolueelle, Hegedűs toteaa.

On vaikea kuvitella, että vielä suurempi valeuutisten vyöry voisi muuttaa tilannetta. Unkarilaiset eivät tunnu uskovan mitään. Ero Tiszan ja Fideszin välillä tuoreimmissa gallupeissa on ollut ennallaan. Gábor Györi pitää Fideszin kampanjaa siten onnistuneena, että sen kannatus ei ole laskenut.

Mutta vaalit ovat vielä edessä ja Orbán voi myös nousta suostaan. Fidesz on peukaloinut maan vaalijärjestelmän itselleen suosiolliseksi, sillä on mediakenttä hallinnassa ja ylivoimainen julkisuus. Se ostaa ääniä ja jakaa rahaa. Vaalipäivänä bussit kuljettavat syrjäseuduilla kansaa äänestämään Fidesziä.

Mutta Hegedűksen mukaan kaikki tämä on jo huomioitu gallupeissa. Tällä kertaa ero on hänen mukaansa liian suuri, että se voitaisiin kuroa lahjomalla ja bussikyydeillä.

– Ero on ainakin 800 000 äänestäjää. En usko, että Venäjä tai Orbán voivat tehdä juuri mitään, kun ero on näin suuri.

Vaalikamppailun alusta lähtien Fidesz lietsoi pelkoa ja puhui Ukrainan uhasta. Haastaja puhui terveydenhuollosta, julkisista palveluista, hinnoista ja korruptiosta.

– Mikään näistä alun teemoista ei enää ole kampanjan ytimessä, vaan kaikki on kietoutunut tiedustelupalvelun sekä Venäjän ympärille. Tämä ei kuulunut Fideszin suunnitelmiin, Urbán toteaa.

Ukrainan vaikuttamisesta ei ole mitään näyttöä, Venäjän vaikuttamisesta tulee uutta miltei joka päivä. Tällä kaikella on ollut miljoonien yleisö.

Myös Trumpin vaikutusta povattiin aiemmin, mutta tarina Trumpista ja rauhasta ontuu yhtä pahoin kuin tarina Ukrainan uhasta.

Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance on mahdollisesti tulossa Budapestiin vielä ennen vaaleja ja ulkoministeri Marco Rubio kävi jo kertomassa, että Orbánin voitto on myös USA:n voitto. Mutta viisari gallupmittarissa ei näyttänyt värähtävän.