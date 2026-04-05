Unkari: Kaasuputken lähistöltä löydetty räjähteitä – puolustusneuvosto koolle

Unkarilaiset suuntaavat vaaliuurnille ensi viikonloppuna.
Unkarin pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maansa puolustusneuvoston. AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

Serbiasta Unkariin kulkevan kaasuputken lähistöltä on löydetty räjähteitä, Unkarin pääministeri Viktor Orban ilmoitti sunnuntaina. Orban kertoi keskustelleensa asiasta Serbian presidentti Aleksandar Vučićin kanssa.

– Keskustelin juuri presidentti Vučićin kanssa. Serbian viranomaiset ovat löytäneet voimakkaan räjähteen sekä sen laukaisemiseen tarvittavat välineet tärkeän Serbian ja Unkarin yhdistävän kaasuputken yhteydestä. Tutkinta on käynnissä, Orban kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän kertoo kutsuneensa Unkarin puolustusneuvoston hätäistuntoon löydön takia.

Unkarin parlamenttivaalit pidetään sunnuntaina 12. huhtikuuta. Mielipidemittaukset povaavat Unkaria vuodesta 2010 johtaneelle Orbanille ja tämän Fidesz-puolueelle vaalitappiota. Pitkäaikainen pääministeri on profiloitunut niin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kuin Venäjän johtaja Vladimir Putinin eurooppalaisena liittolaisena.

