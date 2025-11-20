Näin vihreiden vaihtoehto iskisi autoilijaan

Vihreät esittää torstaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan useita muutoksia liikenteen määrärahoihin ja verotukseen.
Vaihtoehdossa muistutetaan, että Suomi on sitoutunut liikenteen päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Vihreiden mukaan hallituksen päätöksillä liikenteen päästötavoitteet karkaavat kuitenkin yhä kauemmas.
– Liikenteen verotus on yksi vaikuttavimmista keinoista vähentää päästöjä, vihreiden vaihtoehdossa todetaan.
Vihreät peruisi bensiiniveron alennukset, joka puolueen laskelmien mukaan toisi 187 miljoonaa euroa budjettiin. Vihreät peruisi myös sähköautojen veronkiristyksen (-34 miljoonaa euroa) ja ajoneuvoveron perusveron alennuksen (+50 miljoonaa euroa).
– Sähköistymistä tulee yhä tukea, joten sähköautojen erillinen verottaminen ei ole ainakaan tällä hetkellä ajankohtaista. Sen sijaan fossiilisten tuontipolttoaineiden verotusta kannattaa kiristää ja joukkoliikenteen verotusta keventää, vaihtoehdossa kerrotaan.
Perusväylänpidon määrärahoja vihreät karsisi 100 miljoonalla eurolla ja väyläverkon kehittämistä 50 miljoonalla eurolla.
Rahaa vihreät ohjaisi kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Puolue säilyttäisi työsuhdepolkupyörien verovapauden ja laskisi joukkoliikenteen arvonlisäveron 10 prosenttiin.
Vihreät antaisi kunnille ja kaupungeille mahdollisuuden periä ruuhkamaksuja, joka vihreiden mukaan mahdollistaisi nykyistä suuremmat panostukset joukkoliikenteen kehittämiseen. Vihreät esittää myös, että liikenteen rahoitusmalli uudistetaan tienkäyttömaksuihin perustuvaksi.
– Liikenne on Suomessa merkittävä päästölähde, eivätkä liikenteen päästöt ole viime vuosien aikana merkittävästi laskeneet, vihreät muistuttaa vaihtoehdossaan.