Kaapattu puhelu venäläisten linjoista – ”joka rivistöllä on käsky ampua perääntyvät”

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut Twitter-tilillään venäläissotilaan puhelun, jonka Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on kaapannut.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämästä kaapatusta puhelussa käy ilmi, kuinka Venäjän asevoimien vakinaiset joukot, mobilisoidut reserviläiset ja vangit ryhmitetään puolustusasemiin etulinjassa Ukrainan rintamalla.

Owenin mukaan heidät asemoidaan peräkkäisiin riveihin, ja jokaisella rivillä on käsky ampua edessään olevilta linjoilta vetäytyvät sotilaat.

Siepatun puhelun mukaan ensimmäisessä linjassa ovat vangit. Heitä vartioivat toisessa linjassa olevat reserviläiset, joita puolestaan vakinaiset joukot valvovat kolmannessa linjassa.

Kaapatun puhelutallenteen aitoutta ei ole varmistettu puolueettomista lähteistä.

Venäjän joukkojen kerrotaan kärsineen kovia tappioita Ukrainassa. Liikekannallepanon seurauksena myös mobilisoituja aselevollisia on kuollut rintamalla.

Kaapatussa puhelussa sotilas kertoo, kuinka reserviläisillä ei ole tarpeeksi ruokaa ja monet joutuvat etsimään syömäkelpoista ravintoa pelloilta.

Useiden mediatietojen mukaan mobilisoitujen venäläisten reserviläisten olosuhteet mobilisointikeskuksissa ja harjoitusleireillä ovat erittäin huonot, ja he joutuvat Ukrainan rintamalle ilman kunnollisia taisteluvarusteita.

1/ Very interesting insight here into how regular troops, mobilised troops and convicts are being used on the front line. Key points:

🔺 They're being deployed in successive lines, with each line having orders to shoot those retreating from the lines in front of them https://t.co/DysqaEMuGf

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 16, 2022