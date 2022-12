Näin venäläisiä kehotetaan tunnistamaan vakoojia – ”testaa ystävä yhdellä sanalla”

Venäjän Irkutskin alueen kuvernöörin perustama järjestö kehottaa kansalaisia etsimään keskuudestaan ukrainalaisia vakoojia pyytämällä ihmisiä lausumaan tietyt venäläiset paikannimet olettaen, että vain venäläiset osaavat sanoa ne oikein.

Asiasta kertoo Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

Telegram-kanava 7×7 Horizontal Russia raportoi, että Irkutskiin on ilmestynyt mainostauluja, joissa on iskulause ”Tee vakoojatesti: Testaa ystävä yhdellä sanalla”. Mainostauluissa on lisäksi QR-koodi.

Koodi linkittyy Irkutskin kuvernöörin perustaman Zvezda Charitable Foundation -järjestön Telegram-kanavalla julkaistuun kirjoitukseen, jossa kerrotaan, kuinka ukrainalaiset ovat tunnistaneet sodan aikana venäläisiä pyytämällä heitä sanomaan sanan ”palianytsia”.

Tekstin kirjoittaja ehdottaa, että venäläisten pitäisi tehdä samoin pyytämällä ihmisiä sanomaan ”Syktyvkar” ja ”Bashkortostan”.

1/ An organisation founded by the governor of Russia's Irkutsk region is urging citizens to root out Ukrainian spies by asking people to pronounce certain Russian placenames, on the assumption that only Russians can say them properly. ⬇️ pic.twitter.com/Z7m0GQ6ssp

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) December 19, 2022