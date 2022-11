Näin Venäjän komentaja ja puolustusministeri selittävät nöyryyttävää tappiota

Venäjän joukot on määrätty vetäytymään Hersonista, joka on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla, kertoo BBC.

Venäjän Ukrainassa toimivien joukkojen komentaja, kenraali Sergei Surovikin kertoi aiemmin tänään puolustusministeri Sergei Shoigulle suosittelevansa puolustuksen järjestämistä Dnepr-joen itärannan mukaisesti.

Asiasta uutisoi Venäjän puolustusministeriön televisiokanava Zvezda.

Venäläisjoukkojen kerrotaan vetäytyvän kokonaan Dnepr-joen länsirannalta. Vetäytyminen joen itäpuolelle on merkittävä takaisku Venäjälle, jolla on ollut vaikeuksia puolustaa asemiaan Ukrainan vastahyökkäyksen edetessä.

– Pitää ymmärtää, että tämä ei ole yksinkertainen päätös, mutta tällä tavalla varjelemme ennen kaikkea sotilaidemme henkiä ja joukkojemme taisteluvalmiutta, Surovikin sanoi.

Hänen mukaansa joukkojen pitäminen joen länsipuolella rajatulla alueella ei ole järkevää.

– Sen lisäksi, että joukot pelastetaan, niitä voidaan käyttää muun muassa hyökkäystoimiin ”erikoisoperaatioalueen” muilla suunnilla.

Puolustusministeri Shoigu totesi hyväksyvänsä kenraali Surovikin suositukset.

– Venäläisten sotilaiden henget ovat aina etusijalla. Meidän pitää myös ottaa huomioon siviileihin kohdistuva vaara, Shoigu sanoi.

– Varmista, että kaikki siviilit voivat halutessaan lähteä. Aloita joukkojen vetäminen pois ja ryhdy kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaaksesi henkilöstön, ajoneuvojen ja kaluston turvallinen siirtäminen Dnepr-joen yli.

Surovikin ilmoitti joukkojen siirtojen toteutuvan välittömässä lähitulevaisuudessa.

Ukrainan asevoimat on kuitenkin ilmoittanut suhtautuvansa epäillen väitteisiin, joiden mukaan Venäjä olisi parhaillaan vetämässä joukkojaan Dnepr-joen länsipuolelta uusiin puolustusasemiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Sotilasasiantuntijat pitävät mahdollisena, että kyseessä on hämäys Ukrainan houkuttelemiseksi uusiin hyökkäyksiin ja mahdollisesti raskaisiin kaupunkitaisteluihin. Ukrainan asevoimien tuoreiden tiedustelutietojen mukaan Venäjä olisi pikemminkin siirtänyt uusia joukkoja Hersoniin.

Moment Surovikin and Shoygu admit defeat in the Kherson direction and announce the withdrawal of troops. pic.twitter.com/10UZgVuIcm

— Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022