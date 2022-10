Näin Venäjällä selitetään sillan räjähdystä – Vladimir Putin perusti komitean ”hätätilanteen” takia

Venäläisen viranomaislähteen kertoman perusteella Kertsinsalmen sillan räjähdys ja tulipalo eivät vaikuta sattumalta.

Lähde Venäjän kansallisessa terrorisminvastaisessa komiteassa kertoo venäläismedia RBC:lle, että miehitettyä Krimiä ja Venäjää yhdistävän sillan tuhot saivat alkunsa, kun kuorma-auto räjähti ja sytytti sen vieressä olleen junan rahtina olleet polttoainesäiliöt. Mikäli tieto pitää paikkansa, voi se tarkoittaa sitä, että räjähdys oli ajoitettu osumaan polttoainekuljetukseen.

Sosiaalisessa mediassa kiertää alta löytyvä video, jonka uskotaan näyttävän räjähdyshetken. Venäläismedian mukaan ainakin kaksi sillan autokaistaa romahti osittain mereen räjähdyksessä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi lauantaina presidentin antaneen määräyksen tutkintakomitean perustamisesta sillan ”hätätilanteen” vuoksi.

Krimin miehityshallinnon parlamentin puhemies Vladimir Konstantinov on syyttänyt sillan tuhoista ”ukrainalaisia vandaaleja”. Hän väitti RIA Novostin mukaan, että vauriot korjataan pikaisesti. Kuvamateriaalin perusteella tuhot ovat kuitenkin vakavia (video alla).

