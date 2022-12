Näin Venäjä suunnittelee massiiviset ohjusiskunsa

– On vaikea ennustaa jotain, koska Venäjä suunnittelee kaiken etukäteen ja tiukasti salassa, vaikka tavoitteet on kirjoitettu pitkällä tähtäimellä. Heillä on korkeamman tai alhaisemman prioriteetin kohteita. Periaatteessa Ukraina, ylin sotilasjohtomme, on tietoinen kaikista (Venäjän) asettamista tavoitteista, sanoo Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat Ukrinformin mukaan.

Ihnat vastaa kysymykseen, kuinka kauan hyökkäykseen valmistautuminen kestää?

– Emme puhu yhdestä päivästä, se voi olla useita päiviä, koska ohjusten lentoreittiä ohjelmoidaan, kerätään erilaisia tiedustelutietoja: ilma-, maa- ja satelliittitiedustelua. He keräävät myös tietoa ilmapuolustusjärjestelmiemme sijainnista: missä ne sijaitsevat, miten ne voidaan ohittaa ja mitkä ovat ilmapuolustusjärjestelmämme heikkoja kohtia, Ihnat selittää.

Hänen mukaansa, kun tiedot kerätään ja yhteenveto tehdään, mainitut toimenpiteet toteutetaan ja vihollinen määrittelee päivän ohjushyökkäykselle.

– Vaikka maanantaina tapahtui massiivinen ohjushyökkäys, on selvää, että se ei ollut spontaani päätös, vaan se oli valmisteltu etukäteen, ilmavoimien tiedottaja toteaa.

Ukrainan puolustusvoimat ampuivat alas yli 60 ohjusta yli 70 ohjuksesta, jotka venäläiset laukasivat Ukrainaan massiivisessa hyökkäyksessä maanantaina 5. joulukuuta. Ilmapuolustus tuhosi yhdeksän kymmenestä ohjuksesta, jotka ammuttiin Kiovaan.