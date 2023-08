Näin Ukrainan liikkuvat ohjusyksiköt tuhoavat videolla Venäjän tankkeja

Ukrainan asevoimat on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka esittelee 25. maahanlaskuprikaatin liikkuvien panssarintorjuntayksiköiden toimintaa rintamalla.

Panssarintorjuntayksiköt liikkuvat nopeasti ja ketterästi kevyillä maastoajoneuvoilla. Pääaseina ovat panssarintorjuntaohjukset.

– Meidän yksikkömme tukee (omia) pataljooniamme ja suorittaa tehtäviä alueilla, joilla (vihollisen) panssarivaunut aiheuttavat uhan, kertoo Ivan-niminen ukrainalainen sotilas Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

– Yksikkömme suorittaa aina tehtävän loppuun asti.

Ivan kertoo yksikön käyttävän muun muassa Javelin-, Fagot- ja Stugna-P-panssarintorjuntaohjuksia.

– Tuhosimme hiljattain tällä (määrittelemättömällä) alueella kuusi vihollisen ajoneuvoa. Olemme tuhonneet yhteensä 40 vihollisen ajoneuvoa.

Yksikkö on tuhonnut muun muassa venäläisten panssarivaunuja, rynnäkköpanssarivaunuja ja panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja.

Ivanin mukaan he osuvat maaleihinsa jopa 5,5 kilometrin päähän.

Maalin tuhoamisen jälkeen yksikkö poistuu nopeasti paikalta ajoneuvollaan.

Ukrainian mobile anti-tank unit carrying tasks in one of the frontlines. pic.twitter.com/BVdPj0ma4E

— Dmitri (@wartranslated) July 31, 2023