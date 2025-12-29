Näin Ukraina on iskenyt vuoden aikana Venäjän varjolaivastoa vastaan

Kirjailija ja entinen Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen joukkueenjohtaja, luutnantti evp. Chuck Pfarrer käy Kyiv Postin videoanalyysissään läpi Ukrainan iskuja Venäjän varjolaivastoa vastaan.

Pfarrer kertoo, että Venäjän öljypakotteita kiertävään varjolaivastoon kuuluu noin 600–1000 alusta. Ne tuovat Venäjälle tuloja 312 miljoonaa euroa päivässä. Varjolaivaston tuomat tulot muodostavat 40 prosenttia Venäjän federaation budjetista.

Öljyn kuljettamisen lisäksi varjolaivasto kytkeytyy yli 50 hybridisodankäynnin operaatioon Euroopassa. Varjolaivaston tankkerit toimivat tietoliikennekaapeleiden katkaisijoina, droonien laukaisualustoina ja signaalitiedusteluasemina.

Länsimaat ovat vaikuttaneet voimattomilta varjolaivaston edessä. Kun Ranska pysäytti droonivakoiluunkin yhdistetyn Boracay-aluksen lokakuussa 2025, päästi se pian aluksen matkoihinsa 38 miljoonan euron öljylastissa. Aluksen kapteeni ja perämies eivät jääneet odottamaan ranskalaista oikeudenkäyntiä pakotteiden kiertämisestä ja jatkoivat matkaansa Intiaan.

Natoon ja EU:hun kuuluvan Kreikan yritykset omistavat usein varjolaivaston laivat. Maa myös katsoo läpi sormien sen merialueella tapahtuvaa lastinsiirtoa, jossa venäläinen öljy siirretään säiliöaluksesta toiseen sen alkuperän peittämiseksi.

Sen sijaan ukrainalaisten Venäjän varjolaivastolle asettamat räjähdepakotteet ovat osoittautuneet tehokkaammiksi.

Aluksi Ukraina käytti magneettimiinoja

Vuosi sitten jouluaattona 2024 Venäjän puolustusministeriöön kytköksissä olevan yrityksen omistama venäläinen rahtialus Ursa Major oli matkalla Syyriaan, kun Algerian edustalla sen konehuoneen läheisyydessä tapahtui sarja räjähdyksiä. Kaksi 16 hengen miehistöstä katosi ja alus upposi. Räjähdyksen ilmeisesti aiheutti kaksi Ukrainan asentamaa magneettimiinaa, ja Venäjä pääsi heti syyttämään terrorismista.

Tuosta lähtien Ukrainan iskut ovat pyrkineet lamauttamaan aluksen ilman, että ihmishenkiä menetetään tai aiheutetaan ympäristövahinkoja. Jälkimmäisten estämiseksi isku tehdään aluksen ollessa tyhjä ja vasta menossa hakemaan venäläistä öljylastiaan.

Seuraava isku tapahtui tammikuussa 2025, jolloin kohteena oli Marshallsaarille rekisteröity Sea Charm. Alus oli aiemmin lastannut pakotteiden alaista venäläistä raakaöljyä Laukaansuun ja Novorossijskin satamissa. Aluksen lähdettyä Turkin Ceyhanin satamasta sen runko konehuoneen läheisyydessä räjähti. Ulkopuolelta tullut räjähdys vei tehot potkurista aiheuttamatta tulipaloa ja alus jouduttiin hinaamaan telakalle korjaukseen.

Kreikkalaisomistuksessa oleva ja Maltan lipun alla seilaava Sea Charmin sisaralus Sea Jewel oli helmikuun 15. päivänä 2025 Italian Liguariassa purkamassa lastinaan ollut venäläistä raakaöljyä. Pfarrer kuvailee pakotteita kiertänyttä alusta Moskovan ”rahasammoksi”. Yhtäkkiä räjähdys repi metrin kokoisen aukon vesirajan alapuolelle.

– Vaikka reikä syntyi ulkoapäin, italialaisviranomaiset totesivat vaurion aiheuttajaksi mekaanisen syyn. On enemmän kuin todennäköistä, että ukrainalaissukeltajat olivat asentaneet magneettimiinat. Tarkkaan laskettu isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja, tulipaloa tai öljyvuotoa, mutta Sea Jewelin lastinpurku keskeytettiin, kertoo Pfarrer.

Kreikkalaisomistuksessa oleva ja Marshallsaarten lipun alla purjehtiva Vilamoura oli ottanut lastikseen miljoona barrelia raakaöljyä libyalaisesta Zueitinan öljysatamasta. Alus oli aiemmin kuljettanut raakaöljyä Laukaansuusta ja Novorossijskista.

– Noin 100 kilometriä Libyan rannikosta Syrtinlahdella voimakas räjähdys repi auki konehuoneen. Keulaan syntyi reikä ja vesi tulvi sisään konehuoneeseen. Potkuri lopetti toimintansa ja alus jäi ajelehtimaan, kunnes se hinattiin Kreikkaan. Jälleen kerran tarkasti laskettu ja asetettu räjähde ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai öljyvuotoa, huomauttaa Pfarrer.

Iskut saivat varustamon luopumaan venäläisöljyn kuljettamisesta

Eniten mediahuomiota herätti Egyptin Aleksandriasta Novorossijskiin matkalla ollut isku Kairos-alusta vastaan 28. marraskuuta. Bosporinsalmesta Mustallemerelle siirtynyttä Kairosta vastaan iski ukrainalaisten Sea Baby-meridroonit.

Tällä kertaa syttyi tulipalo, joka levisi myös messitiloihin, mutta Turkin rannikkovartiosto evakuoi aluksen 25 henkisen miehistön eikä ympäristöllekään koitunut vahinkoa.

Kairoksen identtinen sisaralus Virat oli myös 10 päivää aikaisemmin julkaistulla EU:n pakotelistalla. Samana päivänä 28. marraskuuta iski alusta vastaan Sea Baby-meridroonit. Alus muuttui ajelehtivaksi.

– Tällä kaksi kärpästä yhdellä iskulla- operaatiolla Ukraina poisti 160 000 kantavuustonnia [Vladimir] Putinin öljybisneksestä. Jälleen poistettiin pelistä alus – ei miehistö, toteaa Pfarrer.

Turkkilaisomistuksessa ollut ja Kamerunin lipun alla seilaava Mersin oli matkalla Dakariin, kun sitä ravisteli neljä ulkopuolista räjähdystä 370 kilometrin päässä Senegalin rannikosta 30. marraskuuta.

– Heti tuntien kuluessa aluksen turkkilainen omistajayhtiö [Besirktas Shipping] ilmoitti lopettavansa venäläisen öljyn kuljettamisen. Tapaus on yhdistetty Ukrainan merenalaisiin aluksiin.

Ukraina on päättänyt pysäyttää varjolaivaston itse

Venäläinen Midvolga-2-alus purjehti Mustallamerellä lastinaan miehitettyjen alueiden ukrainalaisviljelijöiltä varastettua auringonkukkaöljyä 2. joulukuuta. Sinopin kaupungin edustalla 148 päässä rannikosta ukrainalainen räjähdedrooni osui aluksen lastiin.

– Vauriot olivat laajat. Kuljetussäiliöt vaurioituivat ja varastettu lasti oli pilalla.

Kahdeksan päivää myöhemmin 130 kilometriä Odessasta etelään Ukrainan Sea Baby-meridroonit iskivät Desan-öljytankkeria muuttaen sen ohjauskyvyttömäksi.

– Ukrainan vastaus on ollut yksiselitteinen: jos länsimaat eivät pysäytä varjolaivastoa, poistaa se itse nämä alukset toiminnasta yksi kerrallaan.