Räjähdyksiä merellä – kaksi Kremlin öljytankkeria tulessa

Kahden Venäjän varjolaivastoon lukeutuvan öljytankkerin kerrotaan syttyneen tuleen Mustallamerellä.
Turkkilaismedioiden ja Bloombergin mukaan Kairos-aluksella syttyi yllättäen tulipalo sen saavuttua Bosporinsalmen kautta Mustallemerelle. Sen epäiltiin osuneen miinaan. Kukaan 25-henkisestä miehistöstä ei loukkaantunut, kertoivat pelastustöihin osallistuneet Turkin alukset.
Militarnyi-sivuston mukaan tyhjänä kulkenut Kairos oli matkalla Novorossijskin satamaan hakemaan uutta raakaöljylastia.
Toinen öljytankkeri Virat vaurioitui samoihin aikoihin Mustanmeren länsiosissa. Se oli ollut toimettomana lähes koko vuoden jouduttuaan Yhdysvaltain ja EU:n pakotelistalle.
Kairos on Suezmax-luokan 274-metrinen alus, joka purjehtii Gambian lipun alla. Sitä hallinnoi Shanghaihin rekisteröity Alafia Trading -yhtiö. Alus oli palaamassa Intiasta.
Turkin viranomaisten mukaan Kairos-aluksen tulipalo alkoi noin 45 kilometrin päässä rannikosta. Alus on vaarassa upota.
Sosiaalisessa mediassa on spekuloitu Ukrainan mahdollisella meridrooni-iskulla aluksia vastaan, mutta asiasta ei ole toistaiseksi varmuutta.
Reuters:
Two Russian shadow fleet tankers had explosions near the Bosphorus strait that caused explosions.
Kairos had an explosion and caught fire while en route from Egypt to Russian Novorossiysk – Turkish Transport Ministry.
One more tanker, Virat, had an explosion further… https://t.co/qLZNn7Uxot pic.twitter.com/NCklbkxjGt
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2025