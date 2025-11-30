Näin Ukraina iski Venäjän varjolaivaston tankkereihin

Ukrainan tämän viikkoiset iskut venäläisen varjolaivaston tankkereihin toteutettiin Sea Baby -meridroonien avulla.

Kyseessä on Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n kehittämää meridrooni. Iskut SBU toteutetti yhdessä Ukrainan laivaston kanssa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin kahden Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin syttyneen tuleen Mustallamerellä.

Iskut kohdistuivat kahteen eri alukseen, SBU vahvistaa Kyiv Independentille.

BBC:n vahvistamalla videolla näkyy, kuinka meridroonit kiitävät aaltojen läpi kohti alusta ja räjähtävät tulipalloksi mustan savun noustessa ilmaan.

Turvallisuuspalvelun lähteen mukaan operaation kohteena olleet alukset olivat matkalla Venäjän Novorossijskin satamaan lastaamaan öljyä ja olivat tyhjillään iskun aikaan.

Ne olisivat voineet kuljettaa lähes 70 miljoonan dollarin arvosta öljyä ja auttaa Moskovaa kiertämään kansainvälisiä pakotteita, turvallisuuslähde sanoo.

Ukrainalainen turvallisuuslähde kommentoi CNN:lle, että molemmat venäläistankkerit vaurioituivat operaatiossa merkittävästi ja ovat nyt poissa liikennöinnistä.

– Tämä on merkittävä isku venäläisen öljyn kuljetukselle, ukrainalaislähde sanoo. Venäjä ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta.

Iskuja pidetään Ukrainan varoituksena: Mustallamerellä venäläistä öljyä kuljettavat alukset saattavat kohdata länsimaisten pakotteiden lisäksi myös riskin suorasta hyökkäyksestä.

Kaspianmeren alueelta öljyä kuljettava Caspian Pipeline Consortium -yhtiö on kertonut keskeyttäneensä lastauksen Venäjän Mustanmeren satamassa Novorossijskissa tehdyn hyökkäyksen jälkeen.

Venäjä ja Kazakstan ovat yhtiön suuria osakkaita. Lisäksi sen omistajina ovat myös länsimaalaiset yhtiöt, kuten Exxon Mobil, Chevron ja Shell.

Konsortio sanoo hyökkäyksen aiheuttaneen merkittäviä vaurioita laivojen kiinnityspisteelle.

Ukrainan isku Mustallamerellä on heikentänyt Kazakstanin ja Ukrainan välisiä suhteita, kommentoi Kazakstanin ulkoministeriön tiedottaja Aibek Smadiyarov. Hän ilmaisi paheksuntansa hyökkäystä kohtaan ja kertoi sen olevan kolmas laatuaan.

Smadiyarovin mukaan maalle on tärkeää ”vakaan ja keskeytymättömän” energiantoimituksen varmistaminen Mustallamerellä. Hän on kehottanut Kiovaa ”ryhtymään konkreettisiin toimiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi”.