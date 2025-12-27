Näin teet koiran uudestavuodesta turvallisen

Uutenavuotena ilotulitteiden kovat äänet ja värikkäät valot voivat pelottaa monia koria, muistuttaa Suomen kennelliitto.

Koiran hyvinvoinnin kannalta kotona kannattaa vuodenvaihteessa elää mahdollisimman normaalisti.

– Tuttu kotoinen taustahäly, kuten televisio tai musiikki voi auttaa pelokasta koiraa. Illalla ikkunoiden eteen voi vetää verhot, jotta rakettien välkkyvät valot näkyvät sisälle mahdollisimman vähän. Huolehdi myös, että koira pääsee halutessaan piiloutumaan omaan turvalliseen tilaansa, Kennelliitto ohjeistaa tiedotteessa.

Ulkoillessa huomio tulee keskittää täysin koiraan. Pelästynyt koira voi pahimmassa tapauksessa päästä karkaamaan.

– Lenkeillä voit käyttää mahdollisuuksien mukaan sekä kaulapantaa että valjaita mahdollisen karkaamisen estämiseksi. Koiran kaulapantaan tai valjaisiin voi myös kiinnittää laatan, josta löytyy omistajan yhteystiedot.

Koiraa ei myöskään tule ottaa mukaan katsomaan ilotulitusta, vaikka se ei vaikuttaisi pelkäävän raketteja.

Kennelliitto neuvoo tutustumaan ennalta ohjeisiin karkaamistilanteiden varalta ja tarkistamaan alueella toimivat apua ja neuvoja antavat järjestöt etukäteen.

– Jos koiran pelko on voimakasta, kannattaa keskustella etukäteen eläinlääkärin kanssa, miten voit parhaiten auttaa koiraasi. Eläinlääkäri voi tarvittaessa määrätä koirallesi rauhoittavaa, ahdistuksen ja pelkoreaktion lieventämiseen tarkoitettua lääkettä.