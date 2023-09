Näin Taiwan varustautuu Kiinan hyökkäykseen

Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu on varoittanut, että Kiina saattaa hyökätä Taiwaniin vuonna 2027. Saarivaltio varustautuukin nyt estämään mahdollisen Kiinan maihinnousun aseellisesti. Asiasta uutisoi Popular Mechanics.

Taiwanin asevoimilla on selkeä tehtävä. Toistaiseksi maa on kuitenkin käyttänyt rajallisen puolustusbudjettinsa vaihtelevasti. Taiwanin merivoimat on hankkinut suuria sotalaivoja ja maihinnousualuksia, joiden hyödyt ovat kyseenalaisia.

Sen jälkeen kun Kiinan tasavallan hallitus pakeni Taiwaniin sisällissodan loppuvaiheissa vuonna 1949, maa panosti vahvasti ilma- ja merivoimiinsa. Ajatus oli, että joku päivä hallitus voisi palata takaisiin mantereelle ja kaataa sitä hallitsevan kommunistihallinnon.

Taiwanin hankkimista aluksista saattaa olla hyötyä Taiwaninsalmen ylittämisestä, mutta Taiwaniin hyökkääviä kiinalaisia niillä ei pysäytetä. Kiinan merivoimilla on kolme lentotukialusta (Taiwanilla ei yhtään), 33 sukellusvenettä (Taiwanilla kolme) ja 56 sota-alusta (Taiwanilla 26). Taiwan ei pystyisi käyttämään maihinnousualuksiaan edes joukkojen siirtämisessä saaren yhdestä osasta toiseen. Erityisesti uuden Yushan-luokan maihinnousualuksen hankinta vaikuttaa eriskummalliselta päätökseltä.

Maalla on myös neljä Yhdysvaltain merivoimien entistä Kidd-luokan hävittäjää. Yli 40 vuotta vanhat alukset ovat auttamattoman vanhentuneita, vaativat 1 400 hengen miehistön ja pystyvät kantamaan vain neljä ohjusta. Vaikuttaa, että aluksia pidetään yllä vain siksi, että Taiwan voi sanoa omistavansa hävittäjiä. Samasta syystä merivoimat ylläpitää kuuttatoista vanhentunutta Knox- ja Oliver Hazard Perry -luokan fregattia.

Taiwanissa on kuitenkin alettu ymmärtämään, että saaren kohtalo riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon joukkoja ja aseita Kiina saa mahdollisessa hyökkäyksessä kuljetettua Taiwaninsalmen yli. Siksi merivoimissakin painotus on siirtymässä kohti pieniä, kevyitä ohjusveneitä, joilla se kykenee iskemään Kiinan kuljetusaluksiin.

Taiwanin merivoimat onkin parhaillaan rakentamassa kahtatoista Tuo Chiang -luokan ohjuskatamaraania, joista jokainen kykenee kantamaan kahdeksan ääneä hitaampaa ja kahdeksan ääntä nopeampaa Hsiung Feng -laivantorjuntaohjusta. Lisäksi tavoitteena on rakentaa 30 Kuang Hua -ohjusvenettä sekä kahdeksan sukellusvenettä.

Maavoimien puolella Taiwan on modernisoimasssa yhdeksääsataa CM-11 ja lähes viittäsataa M60A3 -panssarivaunuaan. Vaikka nämä 1960-luvulta peräisin olevat panssarivaunut ovat vanhoja, ovat ne myös kevyempiä. Ne pystyvät siis liikkumaan Taiwanin vuoristoisissa sisäosissa helpommin kuin uudemmat, painavammat panssarivaunut.

Moderneihin panssarivaunuihin verrattuna pieni 105-millimetrinen tykki ei ole myöskään ongelma, sillä Kiinan odotetaan käyttävän maihinnousussaan kevyesti panssaroituja ZBD-05 -hyökkäysvaunuja, joiden tykki on vain 30-millimetrinen. CM-11 ja M60A3 -panssarit selviytyvät kaksintaistelusta näiden kanssa helposti voittajana. Vanhoissa panssareissa on myös enemmän tilaa ammuksille kuin uusissa.

Tämä ei tarkoita, etteikö Taiwan panostaisi myös uudempiin panssarivaunuihin. Taiwan on ostamassa Yhdysvalloilta 108 Abrams-panssareihin perustuvaa M1A2T-panssaria, joskin niiden suuri koko ja paino rajoittaa niiden toimintaa maan länsirannikolla sijaitseville alangoille.

Ilmavoimien suhteen Taiwan on panostanut F-16V -hävittäjiin, joita maalla on yli 200 kappaletta. Vaikka F-16 ei ole samanlainen häivehävittäjä kuin esimerkiksi Kiinan J-20, kehittyneempi tutka ja avioniikka paikkaa tätä puutetta. Lisäksi Taiwanilla on noin 140 vanhempaa Mirage- ja F-CK-1 -hävittäjää.

Viime vuosiin asti Taiwanin puolustusbudjetti oli vain kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Nyt maan tavoitteena on nostaa summa 2,4 prosenttiin. Jää kuitenkin nähtäväksi, riittääkö korotus vahvistamaan saarivaltion puolustuskykyä. Paljon riippuneekin siitä, käyttääkö asevoimat budjettilisäykset järkevästi ja realiteetit huomioon ottaen.