Näin suuri on Venäjän hyökkäysarmeija

Ukrainalainen Kyiv Post kertoo, että Venäjän hyökkäysarmeijan koko on uuden raportin mukaan tällä hetkellä yli kaksi kertaa suurempi kuin hyökkäyksen alussa helmikuussa 2022.

Kyiv Postin viittaaman raportin mukaan Venäjän hyökkäysjoukkojen vahvuus Ukrainassa on tällä hetkellä 400 000 taistelijaa.

Vaikka Venäjä on aloittamassaan hyökkäyssodassa kärsinyt satojen tuhansien sotilaiden tappioita ja uusia sotilaita heitetään taisteluihin päivittäin, Kreml kykenee ylläpitämään armeijan miesvoimaa pitkällä aikavälillä.

Lehden mukaan yksi tekijä on kuitenkin Venäjän kannalta elintärkeä, nimittäin uusien sotilaiden vakuuttaminen siitä, että eturintaman tilanne on paljon parempi kuin se oikeasti on.

Venäjän kuukausittaiset tappiot ovat 15 000-20 000 sotilasta, mutta samaan aikaan 20 000-25 000 tuoretta miestä saapuu armeijan koulutuskeskuksiin.

Kreml on houkutellut miehiä rintamalle tarjoamalla korkeita palkkioita köyhemmiltä ja korkeasta työttömyydestä kärsiviltä alueilta tuleville. Toisekseen Kremlin ruokkima narratiivi menestyksekkäästä sodasta on toistaiseksi toiminut maassa, jossa se kontrolloi mediaa.

Riippumattoman kyselytutkimuksen mukaan 56 prosenttia vastaajista uskoo sodan menevän hyvin Venäjän kannalta ja vain 25 prosenttia huonosti.

Sodan pitkittyessä ja tappioiden kasvaessa Kremlille tulee todennäköisesti haasteita pimittää todellista rintamatilannetta sekä suitsia kotimaista kritiikkiä esimerkiksi sotabloggareiden taholta.