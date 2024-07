Näin Sofia Virta syytti Ben Zyskowiczia väärästä siteerauksesta

Eduskunnan täysistunnon rajaturvallisuuslain keskustelussa kuultiin vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran ja kokoomusveteraani Ben Zyskowiczin sananvaihtoa.

Zyskowicz peräsi välihuudoillaan Virralta vaihtoehtoa laille. Sofia Virta oli sanonut, että rajalle olisi olemassa muita keinoja kuin tämän lain säätäminen.

– Ei ole. Muita keinoja tämmöisen hybridivaikuttamisen torjumiseksi ei ole. Lainaanpa A-studiosta 1.7. pienen otteen: Toimittaja (Marja) Sannikka kysyi emeritusprofessori Martti Koskenniemeltä, joka on ehkä arvostetuin suomalainen kansainvälisen oikeuden asiantuntija: ”Tällä pyritään estämään turvapaikanhaku itärajalla. Onko mielestäsi mitään oikeudellisesti hyväksyttyä keinoa, jolla näin voitaisiin tehdä?”. Emeritusprofessori Koskenniemi vastaa: ”Ei ole”, Ben Zyskowicz siteerasi.

– Siis ei ole. Sen jälkeen hän viittaa siihen, että on paljon normeja, jotka tämän estävät.

Sofia Virta vastasi, että ”meillä on mahdollisuus hakea EU-komission kautta lisätoimivaltuuksia ja meillä on mahdollisuus hakea parempia ratkaisuja, mutta vastuu on hallituksen”.

– Mitä tulee edustaja Zyskowiczin puheenvuoroon, jossa viittasitte A-studiossa kuulemaanne kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Koskenniemen vastaukseen, olisiko oikeudellisia keinoja torjua välineellistämistä olemassa, niin kehotan lämpimästi arvon kollegaa katsomaan nauhalta tuon keskustelun toistamiseen, Sofia Virta sanoi.

– Koskenniemi kun vastasi, toisin kuin täällä esititte, nimenomaan kysymykseen siitä, onko olemassa oikeudellisesti hyväksyttäviä keinoja estää turvapaikan hakeminen. Myös itse olen puhunut nimenomaan keinojen etsimisestä välineellistämisen torjumiseen, en turvapaikanhaun torjumiseen.

– Minä luin kysymyksen!, Ben Zyskowicz ihmetteli välihuudossaan.

Vastauspuheenvuorossaan Zyskowicz kiisti väärän siteerauksen.

– Edustaja Virta, ensinnäkään en mitenkään antanut väärää käsitystä professori Koskenniemen vastauksesta, koska luin ääneen myös sen kysymyksen, jonka siinä A-studiossa toimittaja Sannikka hänelle esitti. Siis luin sen kysymyksen, minkä hän esitti, ja sen vastauksen, minkä professori Koskenniemi antoi esitettyyn kysymykseen, Ben Zyskowicz sanoi.

– En tiedä, miten oikeammin voidaan tätä siteerata.

– Toiseksi, te kerroitte, että on olemassa toimivia keinoja, kerroitte rajamenettelystä ja muista. Mikään näistä keinoista, ei mikään, ei ole torjumassa, estämässä tätä hybridihyökkäystä, mitä Venäjä turvapaikanhakijoita hyväksikäyttämällä Suomea vastaan voi tehdä, ei mikään niistä, Zyskowicz jatkoi.

– Ja tämän kerrot nyt Venäjälle tästä salista!, Virta huusi istuntosalista.

Laista äänestetään täysistunnossa perjantaina.