Näin saat veronpalautuksen ennen muita

Esitäytetyt veroilmoitukset tulevat Omavero-palveluun maaliskuun loppuun mennessä. Viime vuoden tulot ja vähennykset ilmoittamalla 23. helmikuuta mennessä ne ehtivät mukaan esitäytettyyn ilmoitukseen, minkä asiasta veroilmoituksen tarkistaminen on helpompaa.

Kun tiedot ovat valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, on todennäköisempää, että verotus valmistuu aikaisemmin, kertoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Tietojen aikaisella täytöllä todennäköisesti varmistat siis sen, että saat mahdollisen veronpalautuksen ensimmäisten joukossa.

– Veroilmoitukset käsitellään satunnaisessa järjestyksessä ja järjestykseen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi puolison tilanne. Mutta jos kummankin puolison veroilmoituksella on tiedot ajoissa oikein eikä tarkemmin tarkasteltavia asioita ole, verotuksen valmistuminen nopeutuu, Ylitalo kertoo tiedotteessa.

Etukäteen Omaverossa voi ilmoittaa vähennyksiä sekä sellaisia tuloja, joista Verohallinto ei saa automaattisesti tietoja. Näitä ovat esimerkiksi vuokratulot sekä luovutusvoitot muun omaisuuden kuin arvopapereiden myynnistä.

Päivi Ylitalo huomauttaa, että tästä vuodesta alkaen myös peltojen ja metsien vuokratulot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

– Metsien ja peltojen vuokratuloja ei enää ilmoiteta maatalouden veroilmoituksessa vaan henkilökohtaisessa esitäytetyssä veroilmoituksessa muiden vuokratulojen tapaan, Ylitalo neuvoo.

– Palkoista, eläkkeistä ja etuuksista Verohallinto sen sijaan saa tiedot suoraan maksajilta eli niitä ei voi itse etukäteen ilmoittaa. Toki jokaisen pitää sitten omalta veroilmoitukselta tarkistaa, että tiedot ovat oikein.

Vähennyksistä kannattaa ilmoittaa esimerkiksi kotitalous- ja matkakuluvähennys.

– Jos on hyödyntänyt kotitalousvähennystä viime vuonna, sen voi ilmoittaa veroilmoitusta varten jo nyt.

– Myös työhuonevähennyksen vuodelta 2025 voi ilmoittaa ennakkoon. Työhuonevähennys poistui vasta tämän vuoden alussa, ja nyt ilmoitetaan tietoja vuoden 2025 verotukseen, jolloin vähennys oli vielä voimassa, Ylitalo muistuttaa.

Elinkeinotoiminnan, maa- ja metsätalouden sekä yhtymien veroilmoituksen voi jo nyt antaa Omaverossa. Määräpäivät näille ovat maaliskuun alussa ja huhtikuun alussa. Päivi Ylitalo muistuttaa erityisesti maa- ja metsätaloudenharjoittajia tarkistamaan oman määräpäivänsä Omaverosta ja antamaan veroilmoituksensa ajoissa.

– Maatalouden ja metsätalouden harjoittajat eivät enää saa paperista ohjauskirjettä veroilmoittamisesta. Maatalouden ja metsätalouden veroilmoitus pitää siis antaa oma-aloitteisesti määräpäivään mennessä, Ylitalo sanoo.

Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät ovat viime vuoden tapaan huhtikuussa.