Näin saat asuntosi myytyä vaikeassa markkinatilanteessa

Asunnon myyminen on tällä hetkellä tavanomaista vaikeampaa, sillä meneillään on niin sanotut ostajan markkinat. Käytännössä se tarkoittaa, että myynnissä on paljon asuntoja, mutta kauppoja tehdään myytävien kohteiden lukumäärään nähden niukasti. Siksi nyt korostuu myymiseen panostaminen.

– Omistusasuntojen markkinat ovat aaltoilleet viime vuosina poikkeuksellisen nopeasti. Aaltoliike sinänsä on normaalia, mutta nyt on menty todella vilkkaasta menekistä melko yhtäkkisesti tämänhetkisiin ostajan markkinoihin. Asuntoilmoituksia kyllä katsellaan tälläkin hetkellä aiemmassa määrin, kiinnostuneisuutta siis on. Se tarkoittaa, että myyjä voi konkreettisesti vaivannäöllä vaikuttaa siihen, tarttuuko mahdollinen ostaja asuntoon, asuntovälityssivusto Oikotien asuntojohtaja Anna Leinonen sanoo tiedotteessa.

Koronakriisin aika vuodesta 2020 vuoden 2022 alkuun oli asuntokaupassa poikkeuksellisen aktiivista menekkiä. Kun nyt tilanne on muuttunut, myyntiponnistusten merkitys korostuu.

– Asuntoja ostetaan nytkin, eihän kotien tarve sinänsä vähene. Muutos on ennen kaikkea asuntosijoittamisessa ja tilanteissa, joissa valitaan vuokra-asunnon ja omistusasunnon väliltä. Syitä tämänhetkiseen tilaan ovat korkojen nousu, inflaatio ja yleinen epävarmuus. Yksi iso konkreettinen syyllinen on Venäjän aloittama sota, Leinonen kertoo.

Ostajan markkinoiden aikana asunnon myyjän kannattaa pohtia uusia keinoja, joilla saa lisättyä asuntonsa houkuttelevuutta. Esimerkiksi tällä hetkellä koholla oleva sähkön hinta voi näyttäytyä uuden kodin etsijälle riskinä. Suomalaiset ovat nyt aiempaa tietoisempia energiankulutuksen kustannuksista.

– Asunnolle ostajaa hakeva voi madaltaa ostokynnystä tarjoamalla esimerkiksi vuoden sähkölaskut kaupan päälle. Tuollaisessa kannustimessa kannattaa sopia sähkönkulutukselle katto, jonka kannustin kattaa. Toisaalta myös yhtiövastikkeiden maksamisessa vastaan tulemista kannattaa miettiä nyt, kun taloyhtiöt pohtivat korkean korkotason ja energian hintojen tuomaa nostopainetta vastikkeisiin, Leinonen sanoo.

Yksi keino nostaa asunnon vetovoimaa ja arvoa ovat energia- ja pintaremontit, vaikka ne eivät ole halpoja projekteja myyjälle. Energiaremontissa vanha lämmitysjärjestelmä vaihdetaan energiatehokkaampaan järjestelmään.

Kun menekki vähenee, myyntiin panostaminen erottuu. Käytännössä myyjät kilpailevat ostajista.

– Nyt myyjän todella kannattaa nähdä extravaivaa myynnin edistämiseksi. Kannattaa tarjota heti mahdollisimman kattavat tiedot asunnosta, panostaa esittelyvalokuviin, tehdä esittelyvideo, markkinoida kohdetta ahkerasti somessa, antaa yksityisesittelyjä ja antaa kaikkinensa itsestään mukava ja luotettava mielikuva. Kun asuntoa esittelee valokuvissa, videolla ja kasvokkain, kannattaa muistaa, että toinen ei ole ostamassa sinun kotiasi, vaan ostamassa oman asunnon. Kalustamattomuus tai kalustuksen vähäeleisyys on usein otollisinta, Leinonen luettelee.

Osaavan asunnonvälittäjän apu on myös aina hyvä vaihtoehto. Asuntoa myytäessä on hyvä huomioida tämänhetkisessä tilanteessa todennäköisesti kiinnostavat seikat.

– Kannattaa panostaa omaan asiantuntemukseen esimerkiksi energiatehokkuuden ja taloyhtiön sekä asuinalueen tulevaisuudennäkymien osalta. Näiden seikkojen merkitys on noussut, Leinonen toteaa.

Koska nyt on ostajan markkinat, myyjän on hyvä varautua tavanomaista pidempään myyntiaikaan. Siihen pystyy vaikuttamaan myös hyvin harkitulla hinnoittelulla.