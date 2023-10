Ruotsi päivittää panssarivaunujaan, elektroniikka uusitaan

Ruotsin puolustusvoimien materiaalivirasto on tehnyt saksalaisen Krauss-Maffei Wegmannin (KMW) kanssa 3,5 miljardin kruunun (300 miljoonan euron) sopimuksen 44:n Stridsvagn 122 -taistelupanssarivaunun päivittämisestä Stridsvagn 123A -standardiin. 1990-luvun lopulla Ruotsin maavoimien käyttöön tullut Strv 122 tunnetaan myös merkinnällä Leopard 2A5SE.

Strv 122:ta on vuosien saatossa paranneltu monesti Ruotsin puolustusvoimien vaatimusten mukaiseksi. Sen tornin ja rungon kestävyyttä panssarintorjunta-aseita ja miinoja vastaan on vahvistettu modulaarisella panssaroinnilla. Miehistötila on vuorattu sisäpuolelta vähentämään sirpalevaikutusta ja siten parantamaan miehistön selviytyvyyttä taistelussa.

Modernisoinnin pääkohde on elektroniikka, joka uusitaan lähes kokonaan, jolloin saavutetaan yhteensopivuus uusimpien Leopard 2 -vaunujen kanssa. Päätavoite on kuitenkin vaunujen käyttöiän pidentäminen ainakin 2030-luvulle saakka. Nykyisin BAE Systemsiin kuuluva ruotsalainen Hägglunds osallistuu päivittämiseen.

Ensimmäiset uusitut vaunut on määrä luovuttaa Ruotsin maavoimille vuonna 2026. Elektroniikan lisäksi vaihdetaan vaunujen telat ja telaketjut sekä vaununjohtajan, ampujan ja kuljettajan lämpökamerat. On oletettavaa, että päivityksessä myös vaunun tulivoima lisääntyy ja monipuolistuu pitempiputkisen 120 mm:n L55-kanuunan ja ohjelmoitavat sirpaleammukset mahdollistavan ammunnanhallinnan päivityksen myötä.

Päivityksen hinta on 6,8 miljoonaa euroa vaunua kohti, joka on lähes neljäsosa uusimman Leopard 2 -mallin hinnasta viime toukokuun hinnan mukaan (29,2 miljoonaa euroa).

Se, että Ruotsi päivittää vain reilun kolmanneksen maavoimiensa Strv 122:ien määrästä, saattaa johtua KMW:n käytettävissä olevan tuotantokapasiteetin rajallisuudesta. Päivityksellä ostetaan aikaa suunnitella uuden vaunun hankintaa, koska tällä hetkellä valmistajien tilauskirjat ovat täynnä hyvin pitkäksi aikaa, jos valmistuskapasiteettia ei kasvateta, mikä sekin kestää.