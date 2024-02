Näin venedronet upottivat Venäjän aluksen – video tallensi rankat iskut

Ukrainan sotilastiedustelu on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti venedronejen hyökkäyksen Venäjän maihinnousualus Caesar Kunikovia vastaan Mustallamerellä.

Venäläisaluksen sanotaan uponneen miehitetyn Krimin niemimaan eteläisen rannikon edustalla Alupkan kaupungin lähellä keskiviikkona. Virallinen Venäjä ei ole vahvistanut väitettä.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan iskun takana on sen erikoisjoukkojen yksikkö ”Group 13”, joka toteutti hyökkäyksen Magura V5 -venedroneilla.

Venäläisaluksen kerrotaan saaneen kriittisiä osumia ja alkaneen upota. Hyökkääjän etsintä- ja pelastusoperaation sanotaan epäonnistuneen. Venäläinen sotabloggari väitti kuitenkin Telegram-kanavallaan, että miehistö olisi elossa.

Video näyttää, kuinka Ukrainan venedronet lähestyvät venäläisalusta molemmilta puolilta. Hyökkääjän torjuntayrityksistä huolimatta pommiveneet osuvat kohteeseensa yksi toisensa jälkeen.

Videon lopulla on selvästi nähtävissä, kuinka venäläisalus uppoaa. Myöhemmin venäläiset kuljetus- ja sukellusveneentorjuntaan tarkoitetut helikopterit lensivät matalalla alueen yllä.

Ukrainan kehittämät kauko-ohjattavat räjähdeveneet ovat osoittautuneet tehokkaaksi aseeksi Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan.

Toissa viikolla venäläinen Molnija-luokan korvetti tuhoutui ainakin kahden miehittämättömän pommiveneen osumasta. Iskuja ei ole pystytty estämään, vaikka Mustanmeren satamia on yritetty suojata erilaisilla esteverkoilla, puomeilla ja lisätyllä valvonnalla.

⚡️Ukraine sinks another Russian warship, “Cezar Kunikov“, in the Black Sea. Magura V5 drones sank the russian warship near occupied Alupka, Crimea. This footage was released by HUR to confirm the hit.https://t.co/bwBGJ2rWZD pic.twitter.com/iPpstyFMUX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 14, 2024

#War The video confirms the fact of the attack and damage to the landing ship of project 775. It is not clear whether the ship sank or not. pic.twitter.com/cdjlTcdKlg — Capt(N) (@Capt_Navy) February 14, 2024