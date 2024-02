Pommiveneiden sanotaan upottaneen venäläisen maihinnousualuksen

Ukrainan sotilastiedustelun meridronet ovat iskeneet Venäjän maihinnousualus Caesar Kunikoviin miehitetyn Krimin niemimaan rannikon lähellä Mustallamerellä, kertoo uutissivusto Ukrainska Pravda.

Sotilastiedustelun lähteet kertovat uutissivustolle, että maihinnousualus upposi keskiviikkona.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu video- ja kuvamateriaalia (jutun alla) aluksesta, joka on tulessa Mustallamerellä.

Videot näyttävät myös, kuinka venäläiset kuljetus- ja sukellusveneentorjuntaan tarkoitetut helikopterit lensivät matalalla eteläisen Krimin rannikon edustalla Foros-Katsiveli-Alupkan alueella.

Ukrainan kehittämät kauko-ohjattavat räjähdeveneet ovat osoittautuneet tehokkaaksi aseeksi Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan.

Toissa viikolla venäläinen Molnija-luokan korvetti tuhoutui ainakin kahden miehittämättömän pommiveneen osumasta. Iskuja ei ole pystytty estämään, vaikka Mustanmeren satamia on yritetty suojata erilaisilla esteverkoilla, puomeilla ja lisätyllä valvonnalla.

Appears Ukrainian forces have successfully targeted with sea drones yet another Russian military vessel off the coast of Crimea in the Black Sea. https://t.co/LXNy8Ww8sP

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 14, 2024