Näin paljon Ukraina sanoo Venäjän ohjuksia olevan jäljellä

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on käyttänyt ohjusarsenaalistaan jo kaksi kolmasosaa Ukrainassa.

Ukrainalaisten datan mukaan Venäjällä oli ennen sotaa 1844 korkean tarkkuuden ohjusta. Lukumäärä oli 12. lokakuuta enää 609.

Esimerkiksi ballistisia Iskander-M-ohjuksia Venäjällä oli ennen helmikuun hyökkäystä 900 kappaletta. Lokakuussa niitä oli Ukrainan mukaan jäljellä enää alle sata.

Myös Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa Venäjän kerrotaan kärsivän ohjuspulasta. Hyökkääjän kerrotaan käyttäneen pelkästään 10. lokakuuta 80 ohjusta. Tuolloin Venäjä teki ohjusiskuja eri puolella Ukrainaa.

– Ukrainan puolustusministeriö raportoi, että yli puolet ohjuksista ammuttiin alas. Kymmeniä kuitenkin osui Kiovaan ja muihin asutuskeskuksiin tappaen siviilejä ja vahingoittaen siviili-infrastruktuuria, katsauksessa kerrotaan.

– Venäjän puolustusteollisuus ei todennäköisesti pysty tuottamaan kehittyneitä sotatarvikkeita sillä nopeudella, jolla niitä käytetään.

