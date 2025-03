Näin paljon 5000 ja 2500 euron palkoista jää oikeasti käteen

5 000 euron bruttopalkasta jää verojen ja muiden maksujen jälkeen nettona käteen 3 278 euroa. 2 500 euron bruttopalkasta jää nettona käteen 1 964 euroa. Asiaa havainnollistaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen viestipalvelu X:ssä.

Bruttona palkkojen erotus on 2 500 euroa.

– Nettopalkkojen erotus vain noin 1 300 euroa, Pakarinen huomauttaa.

Tuloerojen kaventuminen verojen jälkeen johtuu Suomen progressiivisesta tuloverosta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuloja verotetaan sitä rankemmin, mitä enemmän tienaa. Progressiivinen tuloverotus on herättänyt voimakkaasti arvostelua, sillä sen ei nähdä kannustavan ihmisiä työntekoon ja lisäansioiden hankkimiseen.

– Kireä verotus syö rajusti kannustimia, Pakarinen toteaa.

Pakarisen jakamat luvut perustuvat OP:n oman verkkomedian julkaisemiin lukuihin. OP:n artikkelissa havainnollistetaan, paljonko palkasta jää käteen verojen ja muiden maksujen jälkeen eri tulotasoilla.

Esimerkiksi 2 000 euron palkkatasolla veroprosentti on yhdeksän prosenttia, jolloin veroihin menee 180 euroa. 5 000 euron palkkatasolla veroprosentti on jo 26,5 prosenttia, jolloin veroihin menee 1 325 euroa. 8 000 euron palkkatasolla veroprosentti on 33,5 prosenttia, jolloin veroihin menee 2 680 euroa.

Verojen lisäksi palkasta vähennetään vielä muitakin maksuja. Näitä ovat palkansaajan iästä riippuen 7,15 prosentin eläkevakuutusmaksu sekä 0,79 prosentin työttömyysvakuutusmaksu. Myös nämä maksut on huomioitu laskelmassa. Kaikkien verojen ja maksujen jälkeen 2 000 euroa kuussa tienaavalla jää palkasta käteen siis 1 661,20 euroa, 5 000 euroa tienaavalla 3 278 euroa ja 8 000 euroa tienaavalla 4 684,80 euroa.

Kuten laskelma osoittaa, suurituloisimmilla palkasta menee siis lähes puolet veroihin ja erilaisiin maksuihin.

